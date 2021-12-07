Разрешено оказывать услуги и проводить мероприятия в "зеленом режиме" до 23.00; многодетным семьям — сидеть в кафе за одним столиком

Оказывать услуги и проводить мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации в "зеленом режиме" — для привитых и переболевших — можно теперь до 23.00, а не до 21.00, как это было до сих пор. Есть и послабления для семей с детьми. Такие решения принял Кабинет министров.

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При оказании услуг и на мероприятиях, связанных с нахождением на сидячих местах, не нужно будет также в эпидемиологически безопасной среде отделять потоки родителей с детьми, у которых нет сертификата о вакцинации или перенесенной болезни. В спортивных клубах, на развлекательных мероприятиях и в прочих местах, связанных с физической активностью, и где не носят маски, по-прежнему сохраняется требование отделять родителей с детьми, у которых нет сертификата Covid-19, от остальных посетителей в эпидемиологически безопасной среде.

В заведениях общепита — кафе и ресторанах — за одним столиком смогут находиться не более 4 взрослых и 6 детей из большого домохозяйства. Ранее за столиком разрешалось находиться только 4 человека, и если в семье трое детей, то кто-то из домочадцев в застолье участвовать уже не мог.

Аналогичная норма касается и рассадки для больших семей на мероприятиях — члены одного домохозяйства смогут сидеть рядом, не соблюдая дистанцию. При этом уточнено, что например, в зрительном зале для такой большой семьи из 10 человек нужно оставить соответственно "островок" из десяти сидячих мест на первом или заднем ряду.

Министерство здравоохранения отмечает, что, с одной стороны, существует необходимость в снижении требований эпидемиологической безопасности, которые отрицательно влияют на экономику и наносят ущерб бизнесу, но, с другой стороны приближение Рождества и Нового года создают риски. К тому же вариант коронавируса "омикрон" уже обнаружен в Европе и Латвии.

"Это создает дополнительные риски для распространения Covid-19, что может привести к резкому увеличению случаев заболевания в конце этого и начале 2022 года. Поэтому очень важно постепенно смягчать меры эпидемиологической безопасности, сначала те, у которых меньшее влияние на распространение инфекции", — указывает Министерство здравоохранения.

До 11 января следующего года в стране действует чрезвычайная ситуация из-за Covid-19.