Разрешены международные пассажирские перевозки во все страны ЕС, Швейцарию и Великобританию

С пятницы, 15 января, в связи с усилением мер эпидемиологической безопасности для пассажиров и введением требования об обязательном тесте на Covid-19 перед въездом в Латвию разрешены международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, автобусами и железнодорожным транспортом в пределах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также Швейцарии и Великобритании.

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Ранее международные пассажирские перевозки не были разрешены в страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 тыс. жителей вдвое превышала средний показатель по ЕС и ЕЭЗ.

С сегодняшнего дня для въезда в Латвию требуется предъявить отрицательный тест на Covid-19, сделанный в период 72 часов до момента въезда в страну.