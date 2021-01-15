Разрешены международные пассажирские перевозки во все страны ЕС, Швейцарию и Великобританию
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С пятницы, 15 января, в связи с усилением мер эпидемиологической безопасности для пассажиров и введением требования об обязательном тесте на Covid-19 перед въездом в Латвию разрешены международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, автобусами и железнодорожным транспортом в пределах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также Швейцарии и Великобритании.

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Ранее международные пассажирские перевозки не были разрешены в страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 тыс. жителей вдвое превышала средний показатель по ЕС и ЕЭЗ.

С сегодняшнего дня для въезда в Латвию требуется предъявить отрицательный тест на Covid-19, сделанный в период 72 часов до момента въезда в страну.

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LETA

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