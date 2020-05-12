Разрешены публичные и частные мероприятия с участием до 25 человек

С сегодняшнего дня разрешены мероприятия с участием до 25 человек. Максимальная длительность такого мероприятия в помещении составляет 3 часа, а для мероприятий на открытом воздухе лимит не установлен.

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Разрешены организованные публичные и частные мероприятия, пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия, если на них можно будет обеспечить соблюдение дистанции 2 метра и остальных установленных эпидемиологами ограничений.

Организаторы мероприятий должны обеспечивать дистанцию между участниками и доступность средств дезинфекции.

Лимит 25 человек не относится к мероприятиям, в которых можно участвовать не выходя из легкового автомобиля.

Без соблюдения дистанции 2 метра собираться в общественных местах, как и прежде, могут не более двух лиц или лица, проживающие в одном домохозяйстве, родители и несовершеннолетние дети, даже если они не живут вместе, коллеги по работе или по службе.