Разрешить увольнять непривитых сотрудников могут с октября

В Сейм передан на рассмотрение законопроект о том, что с 1 октября работодатели будут иметь право увольнять сотрудников без Covid-сертификатов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Работодатель должен будет определить категории работников и список должностей тех, у кого обязательно должен быть сертификат, и своевременно информировать сотрудников. Если работник не получил сертификат, это достаточное основание считать, что он не соответствует занимаемой должности. В то же время работодатель и работник могут договориться, что работник без сертификата может выполнять другие обязанности, которые не подразумевает работу с людьми.

Если работник не получил сертификат по объективным причинам, у работодателя нет права его увольнять. Кроме того, нельзя увольнять беременных, матерей с ребенком до года и кормящих матерей с ребенком до двух лет.

Если работодатель обязал сотрудников вакцинироваться, ответственность за возможный вред здоровью из-за побочных эффектов несет государство.

Тем временем оппозиция готовится собрать 34 подписи депутатов, чтобы остановить провозглашение законопроекта и добиться его передачи на всенародный референдум.