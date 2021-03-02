Развалина на столичной улице Марияс: владелец намерен ее восстановить

Здание на столичной улице Марияс №6 часто попадало в заголовки. В основном из-за разногласий владельцев и неспособности его восстановить. Сейчас у здания один владелец, и готовится проект по его восстановления, со ссылкой на Latvijas radio сообщает rus.lsm.lv.

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Более 20 лет некогда роскошное здание на углу улиц Элизабетес и Марияс выглядит как призрак. На уровне первого этажа установлен навес, чтобы падающие с фасада детали не травмировали прохожих. Окна заколочены. В конце 2019 года права собственности перешли к гражданке Эстонии Трине Неллис. Она является членом совета компании Silvano Fashion Group. Ее интересы в Латвии представляет Александр Мейкшанс из BREM nekustamā īpašuma birojs.

"Сейчас подготавливаем проект. Думаем, что в начале лета получим разрешение на строительство, начнем работы", — говорит Мейкшанс. "Планировалось, что это будет многоквартирный дом… Но сейчас… Почему все затянулось? Не понятно, делать там квартиры или что-то другое. Во время пандемии все выглядит иначе", — говорит Мейкшанс.