"Развеять мифы": правительство намерено обсудить налоговую реформу

На следующей неделе правительство планирует заслушать сообщение Минфина о возможных изменениях в налоговой системе, чтобы "развеять мифы" и предоставить общественности полную информацию, сказал после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он сообщил, что предложения Минфина предусматривают введение обязательного минимального платежа, чтобы у всех жителей страны была возможность рассчитывать на социальную помощь, например, в случае безработицы. Одновременно не предусмотрено менять стандартный налоговый режим.

"Не идет речи о повышении налогов. У нас идет дискуссия о том, что можно было бы провести внутреннее перераспределение налогов, потому что мы должны решить три вопроса — прогнозируемое финансирование в будущем для здравоохранения и зарплат педагогов и выполнение постановления Конституционного суда о гарантированном минимальном доходе", — сказал премьер.

Что касается призыва Новой консервативной партии дискутировать также об изменениях налога на недвижимость, Кариньш отметил, что это не обсуждалось в контексте реформы.

"Я не поддержу простое повышение налогов, потому что цель — упорядочить систему", — сказал премьер-министр, указав, что в связи с введением новой кадастровой стоимости, из-за чего у многих налог на недвижимость может увеличиться в несколько раз, пройдут широкие дискуссии о необходимости снизить ставки налога, чтобы не увеличивать общее налоговое бремя.

Цель реформы — упорядочить налоговую систему, чтобы она стала более справедливой, но при этом обеспечивала поступления для финансирования социальных программ в стране, подчеркнул глава правительства.