"Развитие/За!" вызвало Кариньша на "серьезный разговор": Нацблок своими поправками к Сатверсме нарушил договор коалиции

Парламентская фракция входящей в правительство партии "Развитие/За!" призвала премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") встретиться для того, чтобы "серьезно обсудить" ситуацию в правящей коалиции. Возмущение партии вызвала поданная в Сейм инициатива Нацблока о необходимости изменения Конституции Латвии, чтобы "укрепить понятие традиционной семьи".

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Как сообщает LETA со ссылкой на представителей "Развитие/За!", попытка Национального объединения переписать основной закон страны прямо противоречит коалиционному соглашению — при создании нынешнего правительства в нем было прописано, что поправки к Сатверсме (Конституции) можно предлагать только на основании единогласного решения всех партнеров по коалиции. Также партия отметила, что предложенные Нацблоком поправки являются дискриминирующими, поэтому Сатверсме необходимо обезопасить от этой идеи.

Сегодня Сейм передал на рассмотрение комиссиям данные поправки к Конституции, которые предусматривают закрепление понятия семьи как союза мужчины и женщины. За передачу поправок комиссиям проголосовало 47 депутатов, против были 25.

Депутат нацобъединения Янис Иесалниекс, поясняя поданные поправки, сослался на "общепринятую в обществе модель семьи".

"Нельзя игнорировать мнение большей части общества и вводить чужие обычаи и нравы", — сказал депутат.

Со своей стороны депутат "Для развития/За!" Мария Голубева заявила, что предложенные ВЛ-ТБ/ДННЛ поправки — это попытка разделить семьи на правильные и неправильные и призыв к дискриминации. Отнесение некоторых семей к низшему классу противоречит уважению к человеку и ценностям демократического государства, сказала депутат.

Как сообщалось, нацобъединение подало в Сейм законопроект о внесении изменений в статью 110-ю Конституции, которые конституционно закрепляют понятие семьи, состоящей из женщины и мужчины.

По мнению партии, понятие семьи необходимо более четко определить в основном законе государства. Такая необходимость возникла после постановления Конституционного суда от 12 ноября 2020 года, которое в понятие семьи также включает семьи однополых партнеров и возлагает на государство обязанность защищать и поддерживать их. Партия считает, что это "произвольное толкование понятия семьи, которое не соответствует воле законодателя, выраженной в действующей редакции статьи 110-й Конституции, а также пониманию латвийским обществом того, что такое семья".