Развлекательные заведения могут начать наказывать штрафами до 5000 евро за слишком громкую музыку

В четверг, 25 мая, Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону об административных наказаниях о нарушениях в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают максимальный штраф для юридических лиц, в том числе мест развлечения, до 5000 евро за шум.

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Поправки предусматривают, что за нарушение общественного порядка, нарушение норм поведения и права лиц на покой, нарушение работы учреждения, коммерсанта или другого заведения или угрозу своей безопасности или безопасности других лиц на юридическое лицо может быть наложен штраф до 5000 евро или высказано предупреждение.

Таким образом, по сути было поддержано предложение председателя Юридической комиссии Сейма Андрея Юдина о размере максимального штрафа. В то же время было поддержано предложение Министерства юстиции отказаться от минимального наказания, установив вместо него предупреждение.

Как сообщалось ранее, параллельно с продвижением поправок премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал Юридическую комиссию создать межведомственную рабочую группу, ответственные учреждения которой работали бы над более широким регулированием для решения проблемы мешающего шума. Сотрудничество различных учреждений необходимо, учитывая, что вопрос затрагивает несколько сфер, в том числе требования, которые должны быть изначально определены для предпринимателей.

В аннотации к поправкам разъясняется, что они разработаны в ответ на неоднократно поднимавшийся и актуализированный в публичном пространстве вопрос о нарушении общественного порядка в местах развлечений с очень громкой музыкой, таких как бары, кафе и ночные клубы.

"Это вызывает дискомфорт, нарушает покой людей и влияет на качество жизни", — отметили в комиссии. Зачастую развлекательные заведения находятся на первых или подвальных этажах жилых домов, откуда шум каждую ночь достигает верхних этажей. Рижская муниципальная полиция получает очень большое количество обращений по поводу шума — в прошлом году это произошло 10 077 раз, говорится в обосновании законопроекта.

После принятия таких изменений юридических лиц можно будет привлечь к административной ответственности не только за шум, но и за любую другую деятельность, нарушающую общественный порядок и покой людей.

Планируется, что поправки упростят и облегчат механизм реагирования маниципальной полиции на жалобы жителей на нарушение общественного порядка с помощью громкой музыки в развлекательных заведениях.

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Как сообщалось, на апрельском заседании Юдин пояснил, что за мелкое хулиганство уже могут быть наказаны физические лица, но если сон людей нарушает юридическое лицо, например ночной клуб, наказания на данный момент нет. Политик подчеркнул, что обязанностью должностных лиц является защита людей, которым мешает шум, например, ночью.

Представитель Рижского альянса микрорайонов Марис Янсонс отметил, что проблема заключается в поведении тех лиц, для которых шум является бизнесом, и, которые уже в смету организации мероприятия включают оплату штрафа за шум. К таким необходимо применять более крупные штрафы.