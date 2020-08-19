Разыскиваются пассажиры автобуса Рига-Лиепая: у них может быть коронавирус
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При проведении эпидемиологического расследования установлено, что человек, у которого подтвержден Covid-19, в пятницу, 14 августа, ехал рейсом 7937 автобуса Рига-Лиепая, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Автобус выехал из Риги в пятницу в 15.25 и прибыл в Лиепаю в 18.30.

Всех пассажиров этого рейса ЦПКЗ призывает связаться с эпидемиологом по телефону 67 271 738, чтобы оценить риски заражения и получить рекомендации о дальнейших действиях. Если наблюдаются симптомы заболевания, нужно обратиться к врачу и сделать тест на Covid-19.

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