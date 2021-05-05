Разжалованный Хенкузенс, вспышка в "Муцениеки" и тысячи свободных записей на вакцинацию. Главное о Covid-19 на 5 мая

В центре размещения соискателей убежища "Муцениеки" произошла вспышка Covid-19. В связи с закупкой вакцин директора Госагентства лекарств Свена Хенкузенса понизили в должности на три года. В Латвии наконец запущена массовая вакцинация. Утром 5 мая на сайте manavakcina.lv было свободно около 11 000 записей на вакцинацию по всей Латвии. Школьных медсестер снова не обеспечили страховыми полисами. Страны Запада хотят и будут прививаться не векторными, а мРНК-вакцинами. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 5 мая.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 358 новых случаев Covid-19, скончались семеро человек. Среди умерших один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, еще один — от 60 до 69 лет, трое — от 70 до 79 лет, двое — от 80 до 89 лет. Во вторник было сделано 3883 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1235 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек. Всего во вторник сделано 15 910 молекулярных тестов на Covid-19 и 9222 теста на антитела. Что же касается Эстонии, то там за последние сутки был проанализирован 4881 тест на Covid-19, положительный результат дали 430 тестов (8,8%), шесть человек с коронавирусом скончались.

В среду утром на сайте manavakcina.lv было свободно около 11 000 записей на вакцинацию по всей Латвии. В настоящее время больше всего свободных мест открыто в центрах вакцинации в Риге из-за большой численности населения в столице и ее окрестностях, однако спрос на вакцинацию в Риге также высок. В настоящее время определенное время для записи предлагают 23 пункта вакцинации.

С 1 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года Служба государственных доходов выплатила пособия по простою и зарплатные субсидии на общую сумму 128 276 815 евро. По заявкам 46 652 предприятий работникам выплачены пособия по простою на общую сумму 86 418 563 евро и зарплатные субсидии на сумму 19 148 651 евро.

Массовая вакцинация от Covid-19 в Латвии началась, и теперь темп вакцинации будет зависеть исключительно от желания населения сделать прививку. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс признал, что по уровню вакцинации Латвия отстает от остальной Европы на месяц и более, но выразил надежду, что ситуация выровняется в июне или июле.

Школьных медсестер не обеспечили страховыми полисами. В настоящий момент медсестры должны собирать тесты на Covid-19 у педагогов и старшеклассников. Без отрицательных результатов анализов персонал школ и учеников не допустят к консультациям и экзаменам. Выходит, что медперсонал школ подвергается дополнительному риску, хотя и соблюдает все меры предосторожности.

В центре размещения соискателей убежища "Муцениеки" произошла вспышка Covid-19. По последним данным, заболели 44 человека, двое из них госпитализированы. Заболевших регулярно посещает врач и две медсестры, медицинская помощь осуществляется в тесном сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи.

В связи с закупкой вакцин от Covid-19 директора Госагентства лекарств Свена Хенкузенса понизили в должности на три года. Теперь он будет заместителем главы Инспекции здравоохранения. Дисциплинарная комиссия сочла, что 22 декабря на заседании Кабинета министров Хенкузенс дал неточную информацию о количестве вакцин Pfizer/Biontech, доступных Латвии. Поэтому Латвия закупила всего 100 000 дополнительных доз вместо 420 707 возможных.

Статистика доказывает, что заражение Covid-19 на открытом воздухе происходит в единичных случаях, и количество таких возможностей минимально. При этом эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков подчеркнул, что заражение Covid-19 происходит в основном в помещениях.Однако заражение на свежем воздухе все же возможно, если люди долго находятся вместе, разговаривая и не соблюдая дистанцию.

В эту среду Национальные вооруженные силы Латвии получили первую партию вакцин от Covid-19 и начали вакцинацию персонала. Минобороны разработало собственный план вакцинации, который начали реализовывать, как только вакцины стали доступны.

Со следующего понедельника 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 31 наиболее эпидемиологически безопасном самоуправлении смогут заниматься очно, и это на два самоуправления больше, чем неделей ранее. Центр профилактики и контроля заболеваний исключил из списка "безопасных" выбыли Лигатненский, Ливанский, Варкавский и Вентспилсский края.

Страны Запада хотят и будут прививаться не векторными, а мРНК-вакцинами. Компании BioNTech и Pfizer обеспечили глобальный прорыв новой технологии, на которую Евросоюз сделал теперь ставку, разочаровавшись в вакцинах AstraZeneca и Johnson & Johnson. Жителям планеты ввели уже свыше 1 миллиарда доз вакцин от коронавируса,При этом самой распространенной в мире является вакцина компании AstraZeneca.

Власти Британии намерены предложить людям старше 50 лет ввести третью дозу вакцины от коронавируса для того, чтобы эффективнее бороться с пандемией и, в частности, с распространением новых штаммов,сейчас рассматриваются два варианта: использование вакцин, специально разработанных для того, чтобы бороться с мутациями коронавируса, или введение третьей дозы вакцин, которые уже используются в стране.