Разжигание ненависти на почве гомофобии могут прописать в Уголовном законе отдельно
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сейм передал на рассмотрение ответственной комиссии предложение партии "Развитие/За!" о внесении в Уголовный закон преступлений ненависти на почве гомофобии, сообщает LETA.

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Сейчас Уголовный закон предусматривает наказание за действия, направленные на разжигание ненависти и вражды по признаку пола, возраста, инвалидности и других признаков, если этим нанесен существенный ущерб.

"Развитие/За!" предлагает исключить из закона фразу "если этим нанесен существенный ущерб" и добавить к перечню признаков сексуальную ориентацию и социальную принадлежность. Предложенные депутатами поправки предлагают считать этот мотив отягчающими обстоятельствами.

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