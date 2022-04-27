РД поддержала восстановление и ремонт четырех мостов и набережной

Рижская дума на сегодняшнем заседании поддержала ремонт и восстановление пяти стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры столицы.

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До 2026 года планируется перестроить и восстановить Воздушный мост, путепровод Густава Земгала, мост Земитана, Вантовой мост и набережную Мукусалас. На это будет выделено 142 миллиона евро.

В частности, на ремонт Вантового моста направят 33 миллиона евро, на мост Земитана — 37 млн евро, на ремонт Воздушного моста — 15,5 млн евро, на путепровод Густава Земгала — 33 млн евро, на укрепление набережной Мукусалас — 22,8 млн евро.

Реализация проектов возможна при условии, что самоуправлению будет обеспечена доступность финансирования и получения кредита для финансирования ремонта и реконструкции соответствующих объектов. В качестве источника финансирования планируется уже упомянутый кредит и софинансирование из средств муниципального бюджета.

Ориентировочное софинансирование муниципалитета составит 35 миллионов евро, а кредит необходим в размере 105,9 миллиона евро.

Муниципалитету придется принимать отдельное кредитное решение для реализации каждого проекта.