РД собирается обратиться в полицию из-за несогласованной фотовыставки на Мартиньском кладбище

Выставка фотографий художницы Элины Семане на Мартиньском кладбище не согласована с самоуправлением, сообщает LETA. Ведомство Рижской думы, ответственное за кладбища, планирует обратиться в полицию самоуправления.

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Выставка “Всё говно, кроме мочи” запланирована на 19:00, 10 июня, однако руководитель Управления кладбищами Рижской думы Игорь Вишинскис узнал об этой выставке из СМИ.

“Организаторы не спрашивали у нас никакого разрешения и ничего не согласовывали. Учитывая наши традиции, мы против организации выставки, так как кладбище - не подходящее для этого место”, - сказал Вишинскис. Он указал, что связался с организаторами, но так и не получил четкого ответа, что выставка отменена. Поэтому управление собирается обратиться в полицию самоуправления.

Художница планировала на открытии выставки предложить гостям выступления музыкантов и барбекю. Кладбище было выбрано местом выставки, так как тема смерти пронизывает работы художницы и её личную жизнь. Семане считает кладбище считает идеальным местом для выставки и времяпрепровождения. Фотографии планировалось расположить на заборе и деревьях кладбища. Мартиньское кладбище доступно посетителям круглосуточно.