РД созвала внеочередное заседание по вопросу о сносе памятника в парке Победы

Рижская дума в пятницу в 14:00 созвала внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о сносе памятника советским воинам в парке Победы, сообщили агентству LЕТА в самоуправлении.

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Заседание пройдет дистанционно в режиме видеоконференции и будет транслироваться на сайте самоуправления.

Как сообщалось, в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, устраняющие юридические препятствия для сноса памятника в парке Победы.

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ранее заявил, что Сейму еще предстоит принять специальный закон, позволяющий снести этот памятник как можно скорее. Мэр также подтвердил, что Рижская дума окажет необходимую поддержку для сноса памятника.