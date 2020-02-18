Реакции на приговор по делу Золитуде: фарс, плевок в лицо и кульминация коррупции

Во время объявления приговора по делу о рухнувшей крыше магазина Maxima в Золитуде пострадавшие демонстративно покинули зал суда. Глава общества "Золитуде 21.11" Регина Лочмеле-Лунева (Согласие) сказала агентству LETA, что у нее нет слов.

Лочмеле-Лунева и еще девять пострадавших успели выйти из зала суда, остальных не выпустила полиция, аргументировав это тем, что пострадавшие проявляют неуважение к суду. Скорее всего, их ждет административный штраф.

"Мы ждали чего угодно, но не того, что осудят только одного человека, а остальных оправдают", — сказала политик. "Все пострадавшие в зале суда были в шоке. По-моему, это судебное разбирательство станет основание для оценки, возможен ли в Латвии справедливый суд."

Лочмеле-Лунева указала, что общество оспорит решение суда.

Депутат Сейма Адлис Гобземс считает, что дело Золитуде это кульминация коррупции.

Zolitūdes lieta ir korupcijas kulminācija, manuprāt. Augstākais punkts. — Aldis Gobzems (@AldisGobzems) February 18, 2020

Радиоведущий Эдуардс Бекерис назвал решение суда "плевком в лицо".

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas spriedums ir spļāviens sejā visiem, kuri gaidīja godīgu iznākumu. #zolitude #maxima — Eduards Beķeris ☠ (@EduardsBekeris) February 18, 2020

Юрист Кристапс Кретайнис указал, что реакция на решение суда - это пример того, почему судьи не хотят брать такие большие дела.

Reakcija uz spriedumu Zolitūdes lietā labi ilustrē iemeslus, kādēļ tiesneši negrib uzņemties šādas lietas. Nenotiesāja - vainīgs tiesnesis (pofig, vai prokuratūra savākusi pietiekamus pierādījumus). Notiesāja - vienmēr būs kādi, kuriem sods būs par maigu, vai process par ilgu. — Kristaps Kretainis (@Kristap_s) February 18, 2020

Юрист Лига Биксиниеце указала, что решение суда по делу Золитуде не дает ощущение справедливости, но осудить человека можно только на основании доказательств его вины.

Spriedums Zolitūdes lietā nesniedz taisnīguma sajūtu. Bet vienlaikus kādu var notiesāt tikai uz pierādījumu pamata par viņa vainu nodarījumā. Sistēmiskas problēmas uzraudzībā, vienaldzīga attieksme pret darba kvalitāti, vēlme mazināt izmaksas, kas novedis pie traģēdijas... — Līga Biksiniece (@LigaBiksiniece) February 18, 2020

Как уже сообщалось, реальный тюремный срок получил только инженер Иварс Сергетс, его приговорили к шести годам тюрьмы и запрету занимать должность на пять лет. Суд оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша, для которых, как и для Сергетса, прокуратура требовала семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Оправданы и три тогдашних сотрудника Рижского строительного управления — заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис, эксперт отдела строительного надзора Марика Трейя и замначальника строительной инспекции Айя Мельникова — для них прокуратура требовала пять лет лишения свободы. Невиновной признана и сотрудница Maxima Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда — прокуратура требовала для нее тоже пять лет.