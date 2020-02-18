Реакции на приговор по делу Золитуде: фарс, плевок в лицо и кульминация коррупции
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Во время объявления приговора по делу о рухнувшей крыше магазина Maxima в Золитуде пострадавшие демонстративно покинули зал суда. Глава общества "Золитуде 21.11" Регина Лочмеле-Лунева (Согласие) сказала агентству LETA, что у нее нет слов.

Лочмеле-Лунева и еще девять пострадавших успели выйти из зала суда, остальных не выпустила полиция, аргументировав это тем, что пострадавшие проявляют неуважение к суду. Скорее всего, их ждет административный штраф.

"Мы ждали чего угодно, но не того, что осудят только одного человека, а остальных оправдают", — сказала политик. "Все пострадавшие в зале суда были в шоке. По-моему, это судебное разбирательство станет основание для оценки, возможен ли в Латвии справедливый суд."

Лочмеле-Лунева указала, что общество оспорит решение суда.

Депутат Сейма Адлис Гобземс считает, что дело Золитуде это кульминация коррупции.

Радиоведущий Эдуардс Бекерис назвал решение суда "плевком в лицо".

Юрист Кристапс Кретайнис указал, что реакция на решение суда - это пример того, почему судьи не хотят брать такие большие дела.

Юрист Лига Биксиниеце указала, что решение суда по делу Золитуде не дает ощущение справедливости, но осудить человека можно только на основании доказательств его вины.

Как уже сообщалось, реальный тюремный срок получил только инженер Иварс Сергетс, его приговорили к шести годам тюрьмы и запрету занимать должность на пять лет. Суд оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша, для которых, как и для Сергетса, прокуратура требовала семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Оправданы и три тогдашних сотрудника Рижского строительного управления — заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис, эксперт отдела строительного надзора Марика Трейя и замначальника строительной инспекции Айя Мельникова — для них прокуратура требовала пять лет лишения свободы. Невиновной признана и сотрудница Maxima Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда — прокуратура требовала для нее тоже пять лет.

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