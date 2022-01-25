Реальное число зараженных Covid-19 сейчас может быть 25-30 тысяч в день

"Наш базовый сценарий, который мы представили Кабинету министров 6 января, — это 26 тысяч случаев в день в середине февраля. Я думаю, что пока мы идем по этому курсу", — заявил эпидемиолог Никита Троянский в передаче "Подробности" на Латвийском радио 4, сообщает портал rus.lsm.lv.

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По словам эксперта, пока "омикроном" чаще всего заражаются дети и молодежь. Но рано или поздно он проникнет и в другие возрастные группы, и начнет увеличиваться число госпитализированных пациентов, предупредил Троянский.

Специалист считает, что реальный уровень заболеваемости выше официального — статистика не поспевает фиксировать все случаи инфицирования. Так на прошлой неделе в среднем в сутки подтверждались около 4 500 случаев Covid-19.

Называя цифру — 26 000 случаев заражения в день к середине февраля- Троянский подчеркнул, что говорит об официальной статистике. Даже в более спокойные времена, по мнению эксперта, на один сделанный тест приходится два не сделанных, сейчас же, когда система тестирования стала захлебываться, а "омикрон" распространяется с огромной скоростью, это соотношение скорее всего хуже.

"Думаю, что по-настоящему зараженных сейчас спокойно может быть 25-30 000 каждый день", — считает специалист.