Реальные сроки для мучителей животных — решит ли это проблему?
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В последние две недели актуальна инициатива Manabalss.lv о реальных тюремных наказаниях для истязателей и убийц животных. До сих пор жестокое обращение с животными часто оставалось безнаказанным или наказывалось чрезмерно мягко. За последние шесть лет наказаны 44 человека, из них лишь 20 получили реальное лишение свободы, но сроки тюремного заключения не превышают и двух лет.

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В Валмиерский приют для животных также попадают собаки и коты, подвергшиеся жестокому обращению. О том, как помочь и каковы рекомендуемые действия, если вы подозреваете, что с животным жестоко обращаются, рассказала ветеринарный врач Ивета Лусиня: "Если животному причинен вред, обязательно нужно сообщить об этом в Продовольственно-ветеринарную службу или муниципальную полицию, потому что наказывать могут только правомочные органы. Временно изъять животное у хозяина может только полиция, а вот конфисковать его, к сожалению, можно только через суд".

Если ужесточить наказания, есть вероятность, что отношение общества к животным изменится, и таких преступлений станет меньше. По словам сотрудников приюта, страшно подумать, что испытали попавшие в приют животные. "Люди даже не осознают, что причиняют вред животным, потому что в нашем обществе бить животное, держать его на цепи — это норма, а ведь на самом деле это не хорошо и не нормально", — говорит сотрудница Валмиерского приюта для животных Юдите Руса.

Почти 28 000 подписей за неполные две недели, и это при том, что значительная часть населения не знает об этой инициативе. "Я думаю, это свободный выбор людей, поддерживать или нет. Да, мы подписали эту законодательную инициативу о том, чтобы были серьезные наказания", — говорит Ивета Лусиня.

Что скорее проучит человека — штраф или тюрьма? С одной стороны, материальные проблемы больше пугают людей. С другой стороны, тюремные сроки приведут к расходованию денег налогоплательщиков.

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