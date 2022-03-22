Re:Baltica: что принадлежит приближенным к Путину олигархам в Латвии

В Латвии немало объектов недвижимости, которые принадлежат попавшим в санкционные списки ЕС и США российским олигархам или членам их семей. Это особняки и квартиры в Юрмале и Риге, а также имения и загородные дома в других районах Латвии, пишет Re:Baltica.

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Международная группа из 80 журналистов, в состав которой входит и Re:Baltica, после вторжения России на Украину собирает сведения о новых активах попавших под санкции российских миллиардеров, чиновников и пропагандистов в Европе, США и других странах мира. На данный момент журналистам удалось обнаружить более 145 вилл, квартир, яхт, частных самолетов, которые оцениваются в как минимум 17 миллиардов долларов.

Алишер Усманов

Жена миллиардера Алишера Усманова Ирина Винер-Усманова и ее сын Натан Винер в 2014 году приобрели у бывшего владельца Dzintars Ильи Герчикова особняк в Юрмале, на ул. Капу, 51. Стоимость сделки составила 3,9 млн евро. По данным Земельной книги, в настоящее время недвижимость принадлежит пасынку Усманова, который на основании этой покупки получил в Латвии вид на жительство до 2025 года. У Натана Винера есть ВНЖ и в Германии, отмечает Re:Baltica.

Одна из квартир в элитном многоквартирном доме на проспекте Дзинтару, 13/15 принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловов. Она приобрела недвижимость в 2014 году за полмиллиона долларов и вместе с мужем получила латвийские "золотые визы". Квартира в Юрмале до сих пор находится в ее собственности.

Европейский союз полагает, что Усманов представлял бизнес-интересы президента России Владимира Путина и обслуживал финансовые потоки. Однако санкции не распространяются на членов его семьи, то есть имуществу родственников Уманова в Латвии пока ничто не угрожает.

Николай Токарев

Николай Токарев — близкий соратник Владимира Путина (они вместе служили в КГБ в Дрездене) и глава российской нефтегазовой компании "Транснефть". Благодаря своему положению в близком кругу Путина семье Токарева удалось нажить внушительные активы как в России, так и в Европе. Некоторые из них формально принадлежат дочери Токарева Майе Болотовой, сообщает Re:Baltica. После вторжения в Украину Токарев лично был включен в санкционные списки ЕС и США, а Канада распространила санкции также на его жену и дочь.

Дочь Токарева Майя Болотова с мужем Андреем в феврале 2015 года почти за миллион евро купили квартиру площадью 185 квадратных метров в Юрмале, на проспекте Булдуру, 19, свидетельствуют данные Земельной книги. Недвижимость расположена в престижном комплексе Legend.

Позже Болотова развелась с мужем, и недвижимость летом 2021 года была переписана на него. Принадлежавшая ранее обоим фирма Dzintaru 34 находится в процессе ликвидации.

Семья Мазепиных

Фирма Dzintaru 34, частично принадлежащая Болотовым, когда-то владела в Латвии двумя объектами недвижимости — на проспекте Дзинтару, 34 в Юрмале и в тихом центре Риги, на улице Элизабетес, 3. Одна из квартир в элитном доме принадлежит Никите Мазепину — сыну Дмитрия Мазепина, российского промышленного магната и владельца компании минеральных удобрений "Уралхим".

Квартиру площадью 101 кв. м в тихом центре Риги Мазепин-младший купил в сентябре 2015 года за неполных 708 тысяч евро. Поскольку санкции ЕС распространяются и на отца, и на сына, запрет на продажу наложен и на эту квартиру, и на собственность частично принадлежавших Мазепину-старшему предприятий на терминале минеральных удобрений в Рижском порту, а также на доли капитала в компании Ventamonjaks.

Петр Авен

Петр Авен внесен в санкционный список ЕС как один из ближайших к Путину олигархов, с которыми он регулярно консультируется. В Латвии выявлено 18 объектов недвижимости, принадлежащих Авену, но речь пойдет в основном о двух.

Один из них — здание на ул. Валдемара, 19 в Риге, которое формально принадлежит его благотворительному фонду "Поколение" и где он собирался создать музей для своей коллекции фарфора и произведений искусства. Второй — примерно 60 гектаров в Лаздонской волости, где в Клауги находится только что построенное на месте советской базы отдыха имение Авена. Часть земли принадлежит самому Авену, часть — его компаниям, а часть арендована у Latvijas Valsts meži в Лаздонской и Праулиенской волостях. Договоры аренды Latvijas Valsts meži расторгло через неделю после введения санкций.

Михаил Фридман

Партнер Авена по "Альфа-групп" и LetterOne Михаил Фридман попал под санкции ЕС как высокопоставленный российский финансист, обеспечивающий деятельность окружения Путина.

Через кипрские и латвийские компании ему принадлежит перестроенное здание санатория в Юрмале, на ул. Эрглю, 2. Сейчас оно преобразовано в 17-квартирный дом у самого моря. Стоимость жилья здесь прошлым летом начиналась с 15 000 евро за квадратный метр. Двухуровневую резиденцию площадью почти 600 квадратных метров там купил и сам Фридман (за 5,6 млн евро). В настоящее время имущество арестовано и с ним ничего нельзя сделать, свидетельствуют данные Земельной книги.

И Фридман, который был одним из немногих российских крупных бизнесменов, публично выступивших против войны, и Авен заявили, что будут оспаривать санкции ЕС, поскольку считают их неоправданными. Оба отрицают наличие каких-либо "финансовых или политических отношений с президентом Путиным или Кремлем".

Семья Ротенбергов

Российский миллиардер, партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг был одним из первых, кто получил "золотую визу" в Латвии после введения программы в 2010 году, вложив средства в субординированный капитал банка (SMP bankа). После аннексии Крыма они продали доли в банке.

Однако у одного из Ротенбергов в Латвии осталось другое имущество — вилла Safīri в Гаркалне. Согласно Земельной книге, она по-прежнему принадлежит ООО IMNI, где реальным бенефициаром является сын Бориса Ротенберга Роман. Он находится в санкционном списке США, но не ЕС, поэтому латвийские власти не трогают это имущество.

Самолет Романа Абрамовича

Латвийским властям впервые пришлось "замораживать" и самолет. Вечером 27 февраля, через несколько дней после вторжения России на Украину, в Рижском аэропорту приземлился частный самолет российского миллиардера Романа Абрамовича Bombardier Global 6000. Он прибыл из аэропорта Внуково, пассажиров в нем не было, сообщили Re:Baltica в аэропорту. Самолет успел приземлиться до вступления в силу санкций ЕС, которые запретили связанным с Россией самолетам использовать воздушное пространство Евросоюза, пояснили в Администрации гражданской авиации (АГА). В день, когда ЕС включил Абрамовича в санкционный список, владельцы самолета обратились за разрешением на полет в Стамбул.

АГА не дала разрешения, запросив информацию об истинном бенефициаре самолета (он зарегистрирован на люксембургскую компанию Global "Jet Luxembourg"). Еще в воскресенье вечером самолет Абрамовича стоял в аэропорту "Рига" рядом с вертолетом, которым пользовался Авен.