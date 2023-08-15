Re:Baltica и Chayka.lv открывают мобильную редакцию в Даугавпилсе
Foto: Пресс-фото

В центре Даугавпилса, на перекрестке ул. Ригас и Михоэлса, с 22 по 26 августа будет работать мобильная редакция центра журналистских расследований Re:Baltica и местного онлайн-издания Chayka.lv.

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По словам редактора Re:Baltica Саниты Емберги, идею подали македонские журналисты-расследователи, которые открыли мобильные редакции в трех городах, чтобы жители страны могли рассказать о своих проблемах и помочь в борьбе с коррупцией. "Когда началось российское вторжение в Украину, снова начались дискуссии о настроениях в Даугавпилсе, о которых у всех есть мнение, но на уровне всей страны мало сюжетов и репортажей с конкретными фактами. Поэтому в планах редакции — говорить не о Даугавпилсе, а с Даугавпилсом, фиксируя реакции и реальную ситуацию через полтора года после начала войны", — говорит Емберга.

Зачем это нужно и почему важно


Во-первых, важно дать людям возможность свободно общаться с журналистами: задавать вопросы и передавать важную, по их мнению, информацию, которая поможет дальнейшим расследованиям. Re:Baltica и Chayka.lv вместе оценят, какая информация заслуживает дальнейшего изучения на региональном или национальном уровне.

Параллельно Re:Baltica в Даугавпилсе будет работать над двумя исследованиями — насколько школы в Даугавпилсе готовы к ускоренному переходу на обучение на латышском языке, а также изучит ситуацию и настроение людей относительно экзамена по латышскому языку для граждан России. Этот процесс Re:Baltica зафиксирует в документальном сериале "Šķelšanas", трансляция которого запланирована на канале TV3 и связанных с ним платформах в январе 2023 года.

Третья цель — поддержать местное независимое СМИ Chayka.lv, которое старается предоставлять Даугавпилсу и Латгалии объективную информацию о том, что происходит в городе и стране. "Поскольку Chayka.lv публикует свои материалы только на русском языке, она не получает государственного финансирования. Мы также знаем, сколько агрессии выливается на них из-за того, что их содержание не соответствует российской пропаганде или позиции местного самоуправления. Поэтому, открывая совместную редакцию, мы хотим сказать, что очень уважаем их труд и он ценен", — сказала Санита Емберга.

"У "Чайки" нет своего офиса, поэтому мы не можем регулярно встречаться с нашими читателями лично — в основном мы делаем это онлайн. Работа журналистов в центре Даугавпилса позволит хотя бы на неделю исправить эту ситуацию. Жители города смогут прийти к нам в редакцию и рассказать о своих проблемах, которые не получается решить без помощи журналистов. А мы сделаем все возможное, чтобы помочь!", — говорит главный редактор Chayka.lv Инна Плавока.

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Мобильная редакция будет находиться в яркой красной палатке на углу улиц Ригас и Михоэлса, каждый день с 10:00 до 17:00. Дежурить всегда будет один журналист Re:Baltica и один журналист Chayka.lv.

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