Re:Baltica: Латвия чуть не отказалась от всех вакцин BioNTech/Pfizer
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Латвия в ноябре едва не отказалась от закупки вакцин BioNTech/Pfizer, выяснил центр расследовательской журналистики Re:Baltica. Уговорить неформальную рабочую группу закупить вакцины смог главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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Согласно информации, полученной Re:Baltica из новых документов и интервью, руководство Государственного агентства лекарств и глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска больше всего возражали против закупки вакцин производства BioNTech/Pfizer.

"С самого начала эксперты, особенно Даце Завадска, крайне скептически относились к этой вакцине из-за ее стоимости и сложной логистики по сравнению с другими вакцинами, которые проще в использовании и намного дешевле. Поэтому изначально предполагалось полностью отказаться от этой вакцины", - заявила чиновница Минздрава Инга Лиепиня в своих объяснениях в материалах служебного расследования.

Другая чиновница Минздрава - Яна Фелдмане, - подтвердила слова Лиепини. По словам Фелдмане, Завадска опасалась, что закупив вакцины у AstraZeneca, Jansen и Pfizer все вакцины израсходовать не удастся из-за неотзывчивости населения и начнут поступать упреки в нецелесообразно израсходованных средствах.

Теперь Завадска утверждает, что не помнит эту конкретную встречу, потому что она проходила четыре месяца назад. “Я точно не могла такое сказать, потому что у меня тогда не было информации о Jansen”, - сказала Завадска, добавив, что она не могла говорить об экономии бюджетных средств, так как это не её сфера ответственности. Она упрекнула журналистов Re:Baltica в том, что они продолжают расследовать закупку вакцин, демотивируя чиновников принимать решения.

Переубедить экспертов смог инфекционист Уга Думпис, которого на одно из собраний пригласила госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко. Думпис пришел со свежими впечатлениями со встречи ученых в Европейской комиссии, где все положительно оценили вакцину, и аргументировал необходимость закупки тем, что больницы устали от Covid-19 и вакцинацию BioNTech/Pfizer можно проводить в медицинских учреждениях. Он также отмечал, что на данный момент никто не может сказать, какая вакцина лучше. Слова Думписа способствовали тому, что Латвия вообще не отказалась от BioNTech/Pfizer, но для вакцинации медиков, а не населения. Решено было купить вакцину в таком количестве, чтобы делать прививки на протяжении трех-четырех месяцев, пока не появятся другие вакцины.

Сейчас все участники собраний утверждают, что ни у кого из них не было компетенции принимать решения о закупке вакцин или отказа от них - поэтому никто не несет ответственности. Госагентство лекарств участвовало как “учреждение, предоставляющие мнение о вопросах регистрации лекарств”. Государственный совет по иммунизации консультировал о медицинской стороне вопроса, Центр профилактики и контроля заболеваний не принимает решений о заказе вакцин, Национальная служба здравоохранения совершает заказы, но не должна предоставлять подсчеты о необходимых объемах заказов, свидетельствуют объяснения участников.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Re:Baltica Вакцинация
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