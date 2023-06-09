Re:Baltica: Сафари у Лукашенко — до 1500 долларов за голову. Что сейчас происходит на границе с Беларусью

В преддверии Вильнюсского саммита НАТО прозвучали предположения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко может "отметить" это событие очередной волной нелегальных мигрантов на границах стран ЕС. Литовцы недипломатично заявляют, что Латвия — самое слабое звено. Отсюда пытаются пробраться дальше в Европу мигранты, прибывшие в Европу в результате организованной режимом Лукашенко операции, которую в странах Балтии и Польше называют гибридной войной. Чаще всего их путь лежит в Германию, пишет rebaltica.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это — перевод статьи Safari ar Lukašenko. 500 — 1500$ par migrantu, которую подготовила международная группа журналистов-расследователей. Над статьей работали Ольга Ратмирова, Ксения Вязниковская, Алина Янчур (Belarussian Investigative Center), Шарунас Черняускас, Дайва Репецкайте, Мигле Кранцевичюте (Siena.LT), Инесе Лиепиня (Re:Baltica), Мариуш Сепиоло, Анастасия Морозова (Frontstory).

В середине мая группе литовских полицейских пришлось преследовать автомашину Audi с нелегальными мигрантами из Сирии. В результате погони машина разбилась, водитель и один пассажир погибли. По информации литовских правоохранительных органов, люди были вывезены из Латвии, куда они прибыли, незаконно перейдя границу с Беларусью.

Международной группе журналистов, в которую входит и Re:Baltica, удалось отследить, как организована нелегальная перевозка мигрантов из Польши, Латвии и Литвы.

Вербовка в Telegram



"7 человек в Латвии. 1500 долларов за человека. Люди уже на месте. Пишите в приват". Так выглядит объявление о найме водителя в закрытой группе Telegram, в которую удалось проникнуть партнерам Re:Baltica из Белорусского расследовательского центра (БРЦ). В группе ищут водителей, которые будут забирать и перевозить в Западную Европу мигрантов, пересекших границу Беларуси.

Это не единичный случай. Перевозчики — и не только из Латвии — требуются чуть ли не каждый день. Сначала вербовка происходит в публичных группах, позже, после проверки, уже в закрытых каналах, где озвучиваются конкретные предложения.

Незадолго до описанной аварии в Литве в Telegram-канале появилось объявление о том, что шесть человек нужно забрать в Латвии. За каждого было обещано по тысяче долларов США. Возможно, это объявление связано именно с задержанной в Литве группой, но доказать это невозможно.

Литва ждет очередного рекорда



По словам литовских пограничников, сети контрабанды людей являются огромной проблемой для региона. "Только в этом году с января мы возбудили 34 уголовных дела и задержали 40 контрабандистов. Рекорд — более 200 контрабандистов в 2022 году — может быть обновлен", — говорит начальник пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас.

Как сообщил Re:Baltica министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис, Государственная пограничная охрана (ГПО) в этом году возбудила 26 уголовных дел за незаконное перемещение лиц через границу или предоставление им возможности незаконно находиться в Лавии. Но это лишь последнее звено — исполнители. Организаторы не пойманы, они не оставляют следов. Общение происходит анонимно — водителю, откликнувшемуся на объявление, сообщают место, где он должен забрать людей на своей машине, и говорят, куда их доставить. Оплата происходит наличными или криптовалютой.

Латвия — слабое звено

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама



В августе пройдет два года с начала миграционного кризиса, или гибридной войны Лукашенко, но поток людей не иссякает. С августа 2021 года на границе между Латвией и Беларусью остановлено 12,5 тысяч человек, в том числе 3000 в этом году.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что наибольшее беспокойство вызывает граница Латвии, так как и Литва, и Польша уже построили на своих границах физические барьеры. Власти Литвы наблюдают тревожный рост числа мигрантов, прибывающих в страну из Латвии. Именно мы, а не Беларусь, сейчас являемся основным поставщиком мигрантов, задерживаемых литовскими пограничниками и полицией.

Министр внутренних дел Латвии Кучинскис признает этот факт: "Пока Литва и Польша строили [забор], я не знаю, что мы делали". Министр, вступивший в должность в конце 2022 года, винит в затягивании процесса своих предшественников. Заборы на границей с Россией и Беларусью решено было строить еще в 2017 году. Помешали скандалы, нарушения в процессе строительства, в связи с уголовным процессом работы на границе с Беларусью были отложены, и опомнились все только когда началась война.

Первые километры постоянного забора на границе Латвии с Беларусью были установлены только летом 2022 года, к середине мая текущего года построено 57 километров из запланированных 173. Сроки снова сдвинулись, на сей раз из-за плохой погоды зимой.

По утверждениям Кучинскиса, группы мигрантов, которых ловят в соседних странах, появляются не с границы, а убегают из центра соискателей убежища в Муцениеки, куда доставляют тех, кому разрешили пересечь границу Латвии по гуманитарным соображениям. "Они в основном ловят и возвращают тех, что в Муцениеки согрелся, попил чаю и каким-то образом пробрался дальше", — говорит министр. По статистике ГПО, в этом году центр в Муцениеки самовольно покинули 400 соискателей убежища, примерно половина этих людей задержаны в Литве и Польше, а затем возвращены в Латвию.

Сафари у Лукашенко



Международной группе журналистов удалось получить доступ к документам, которые проливают свет на начало миграционного кризиса в 2021 году.

В июне 2021 года Александр Лукашенко в ответ на санкции, введенные после задержания Романа Протасевича, заявил, что не станет препятствовать людям, которые пытаются нелегально попасть в Евросоюз через территорию Беларуси, после чего в Польшу и Литву начался наплыв мигрантов из стран Ближнего Востока. Более того, Беларусь начала активно выдавать визы иностранцам с тем, чтобы потом переправить их в соседние страны.

БРЦ полагает, что в действительности планировать миграционный кризис власти Беларуси начали раньше. Еще в мае 2021 года бывший сотрудник МВД Дмитрий Коробов от имени компании "Оскартур" заключил с государственным туроператором "Центркурорт", который входит в структуры Управления делами Лукашенко, договор о сотрудничестве в области международного туризма между арабскими странами и Беларусью. Через несколько дней открылось прямое авиасообщение между Минском и Багдадом, а "Центркурорт" начал сотнями оформлять приглашения для "туристов". Согласно этим приглашениям, на основе которых выдавались визы, иностранцы приезжали на охоту, организованную Белорусским обществом охотников и рыболовов, подведомственным Управлению делами президента. Размещали их в гостиницах Управделами президента.

Если до конца 2021 года охотничьи угодья были местом эксклюзивного отдыха, то позже они превратились в общедоступную территорию отдыха, который могли позволить себе иракские домохозяйки, продавцы, студенты, учителя и инженеры.

Как свидетельствуют попавшие в распоряжение БРЦ документы, дипломаты, связанные с правительством Ирака и авиакомпанией, ответственной за перевозку большинства мигрантов, регулярно посещали Беларусь за несколько месяцев до начала кризиса.

Например, почетный консул Беларуси в Багдаде и представитель авиакомпании Fly Baghdad Маджид аль-Каиси начиная с октября 2020 года несколько раз ездил в Минск. Официально целью визитов являлось обсуждение "углубления взаимодействия двух стран в сфере образования и туризма". Fly Baghdad вскоре стал основным перевозчиком мигрантов в Беларусь, и аль-Каиси заработал на этом.

МИД Ирака не ответил на просьбу прокомментировать визит консула в Минск. Журналистам удалось связаться с супругой аль-Каиси, белоруской. Она отказалась предоставить контактную информацию своего мужа и категорически отрицала, что он был причастен к миграционному кризису или извлек из него выгоду.

Взгляд изнутри



Когда толпы мигрантов наводнили восточную границу, ЕС ввел санкции против нескольких лиц и организаций, причастных к операции. Санкции были введены против принадлежащего гражданину Ирака турагентства "Оскартур" и компании "Центркурорт". Имеющиеся у журналистов документы показывают, что эти две структуры сотрудничали и использовали личные охотничьи угодья Лукашенко для перемещения в Беларусь не менее 1350 человек.

Есть в распоряжении журналистов и записи разговоров замдиректора "Оскартур" Дмитрия Коробова, бывшего сотрудника правоохранительных органов. Он контролировал прибытие мигрантов в Беларусь и был связан с силовиками, например, зафиксированы его разговоры о "бизнесе" с начальником криминальной полиции Минска Андреем Сачковым.

Однако позже по неизвестным причинам Коробов перестал дружить с режимом и сейчас находится в тюрьме. В феврале он был арестован белорусским КГБ по обвинению в организации нелегальной миграции.

Миграционный кризис на внешней границе ЕС с удовольствием используют прокремлевские СМИ, рассказывая о том, как эти люди страдают и даже погибают из-за того, что их не пускают в соседние с Беларусью страны Евросоюза. На днях в белорусских СМИ появились новости о возможных "провокациях" в июле, когда в Вильнюсе будет проходить саммит НАТО. И латвийский, и литовский министры внутренних дел заявили, что ситуация отслеживается, но не стали оценивать, насколько реалистичен такой сценарий.