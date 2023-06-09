Re:Baltica: Сафари у Лукашенко — до 1500 долларов за голову. Что сейчас происходит на границе с Беларусью
Foto: Valsts kanceleja

В преддверии Вильнюсского саммита НАТО прозвучали предположения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко может "отметить" это событие очередной волной нелегальных мигрантов на границах стран ЕС. Литовцы недипломатично заявляют, что Латвия — самое слабое звено. Отсюда пытаются пробраться дальше в Европу мигранты, прибывшие в Европу в результате организованной режимом Лукашенко операции, которую в странах Балтии и Польше называют гибридной войной. Чаще всего их путь лежит в Германию, пишет rebaltica.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Это — перевод статьи Safari ar Lukašenko. 500 — 1500$ par migrantu, которую подготовила международная группа журналистов-расследователей. Над статьей работали Ольга Ратмирова, Ксения Вязниковская, Алина Янчур (Belarussian Investigative Center), Шарунас Черняускас, Дайва Репецкайте, Мигле Кранцевичюте (Siena.LT), Инесе Лиепиня (Re:Baltica), Мариуш Сепиоло, Анастасия Морозова (Frontstory).

В середине мая группе литовских полицейских пришлось преследовать автомашину Audi с нелегальными мигрантами из Сирии. В результате погони машина разбилась, водитель и один пассажир погибли. По информации литовских правоохранительных органов, люди были вывезены из Латвии, куда они прибыли, незаконно перейдя границу с Беларусью.
Международной группе журналистов, в которую входит и Re:Baltica, удалось отследить, как организована нелегальная перевозка мигрантов из Польши, Латвии и Литвы.

Вербовка в Telegram


"7 человек в Латвии. 1500 долларов за человека. Люди уже на месте. Пишите в приват". Так выглядит объявление о найме водителя в закрытой группе Telegram, в которую удалось проникнуть партнерам Re:Baltica из Белорусского расследовательского центра (БРЦ). В группе ищут водителей, которые будут забирать и перевозить в Западную Европу мигрантов, пересекших границу Беларуси.

Это не единичный случай. Перевозчики — и не только из Латвии — требуются чуть ли не каждый день. Сначала вербовка происходит в публичных группах, позже, после проверки, уже в закрытых каналах, где озвучиваются конкретные предложения.

Незадолго до описанной аварии в Литве в Telegram-канале появилось объявление о том, что шесть человек нужно забрать в Латвии. За каждого было обещано по тысяче долларов США. Возможно, это объявление связано именно с задержанной в Литве группой, но доказать это невозможно.

Литва ждет очередного рекорда


По словам литовских пограничников, сети контрабанды людей являются огромной проблемой для региона. "Только в этом году с января мы возбудили 34 уголовных дела и задержали 40 контрабандистов. Рекорд — более 200 контрабандистов в 2022 году — может быть обновлен", — говорит начальник пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас.

Как сообщил Re:Baltica министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис, Государственная пограничная охрана (ГПО) в этом году возбудила 26 уголовных дел за незаконное перемещение лиц через границу или предоставление им возможности незаконно находиться в Лавии. Но это лишь последнее звено — исполнители. Организаторы не пойманы, они не оставляют следов. Общение происходит анонимно — водителю, откликнувшемуся на объявление, сообщают место, где он должен забрать людей на своей машине, и говорят, куда их доставить. Оплата происходит наличными или криптовалютой.

Латвия — слабое звено

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама


В августе пройдет два года с начала миграционного кризиса, или гибридной войны Лукашенко, но поток людей не иссякает. С августа 2021 года на границе между Латвией и Беларусью остановлено 12,5 тысяч человек, в том числе 3000 в этом году.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что наибольшее беспокойство вызывает граница Латвии, так как и Литва, и Польша уже построили на своих границах физические барьеры. Власти Литвы наблюдают тревожный рост числа мигрантов, прибывающих в страну из Латвии. Именно мы, а не Беларусь, сейчас являемся основным поставщиком мигрантов, задерживаемых литовскими пограничниками и полицией.

Министр внутренних дел Латвии Кучинскис признает этот факт: "Пока Литва и Польша строили [забор], я не знаю, что мы делали". Министр, вступивший в должность в конце 2022 года, винит в затягивании процесса своих предшественников. Заборы на границей с Россией и Беларусью решено было строить еще в 2017 году. Помешали скандалы, нарушения в процессе строительства, в связи с уголовным процессом работы на границе с Беларусью были отложены, и опомнились все только когда началась война.

Первые километры постоянного забора на границе Латвии с Беларусью были установлены только летом 2022 года, к середине мая текущего года построено 57 километров из запланированных 173. Сроки снова сдвинулись, на сей раз из-за плохой погоды зимой.

По утверждениям Кучинскиса, группы мигрантов, которых ловят в соседних странах, появляются не с границы, а убегают из центра соискателей убежища в Муцениеки, куда доставляют тех, кому разрешили пересечь границу Латвии по гуманитарным соображениям. "Они в основном ловят и возвращают тех, что в Муцениеки согрелся, попил чаю и каким-то образом пробрался дальше", — говорит министр. По статистике ГПО, в этом году центр в Муцениеки самовольно покинули 400 соискателей убежища, примерно половина этих людей задержаны в Литве и Польше, а затем возвращены в Латвию.

Сафари у Лукашенко


Международной группе журналистов удалось получить доступ к документам, которые проливают свет на начало миграционного кризиса в 2021 году.

В июне 2021 года Александр Лукашенко в ответ на санкции, введенные после задержания Романа Протасевича, заявил, что не станет препятствовать людям, которые пытаются нелегально попасть в Евросоюз через территорию Беларуси, после чего в Польшу и Литву начался наплыв мигрантов из стран Ближнего Востока. Более того, Беларусь начала активно выдавать визы иностранцам с тем, чтобы потом переправить их в соседние страны.

БРЦ полагает, что в действительности планировать миграционный кризис власти Беларуси начали раньше. Еще в мае 2021 года бывший сотрудник МВД Дмитрий Коробов от имени компании "Оскартур" заключил с государственным туроператором "Центркурорт", который входит в структуры Управления делами Лукашенко, договор о сотрудничестве в области международного туризма между арабскими странами и Беларусью. Через несколько дней открылось прямое авиасообщение между Минском и Багдадом, а "Центркурорт" начал сотнями оформлять приглашения для "туристов". Согласно этим приглашениям, на основе которых выдавались визы, иностранцы приезжали на охоту, организованную Белорусским обществом охотников и рыболовов, подведомственным Управлению делами президента. Размещали их в гостиницах Управделами президента.

Если до конца 2021 года охотничьи угодья были местом эксклюзивного отдыха, то позже они превратились в общедоступную территорию отдыха, который могли позволить себе иракские домохозяйки, продавцы, студенты, учителя и инженеры.

Как свидетельствуют попавшие в распоряжение БРЦ документы, дипломаты, связанные с правительством Ирака и авиакомпанией, ответственной за перевозку большинства мигрантов, регулярно посещали Беларусь за несколько месяцев до начала кризиса.

Например, почетный консул Беларуси в Багдаде и представитель авиакомпании Fly Baghdad Маджид аль-Каиси начиная с октября 2020 года несколько раз ездил в Минск. Официально целью визитов являлось обсуждение "углубления взаимодействия двух стран в сфере образования и туризма". Fly Baghdad вскоре стал основным перевозчиком мигрантов в Беларусь, и аль-Каиси заработал на этом.

МИД Ирака не ответил на просьбу прокомментировать визит консула в Минск. Журналистам удалось связаться с супругой аль-Каиси, белоруской. Она отказалась предоставить контактную информацию своего мужа и категорически отрицала, что он был причастен к миграционному кризису или извлек из него выгоду.

Взгляд изнутри


Когда толпы мигрантов наводнили восточную границу, ЕС ввел санкции против нескольких лиц и организаций, причастных к операции. Санкции были введены против принадлежащего гражданину Ирака турагентства "Оскартур" и компании "Центркурорт". Имеющиеся у журналистов документы показывают, что эти две структуры сотрудничали и использовали личные охотничьи угодья Лукашенко для перемещения в Беларусь не менее 1350 человек.

Есть в распоряжении журналистов и записи разговоров замдиректора "Оскартур" Дмитрия Коробова, бывшего сотрудника правоохранительных органов. Он контролировал прибытие мигрантов в Беларусь и был связан с силовиками, например, зафиксированы его разговоры о "бизнесе" с начальником криминальной полиции Минска Андреем Сачковым.

Однако позже по неизвестным причинам Коробов перестал дружить с режимом и сейчас находится в тюрьме. В феврале он был арестован белорусским КГБ по обвинению в организации нелегальной миграции.

Миграционный кризис на внешней границе ЕС с удовольствием используют прокремлевские СМИ, рассказывая о том, как эти люди страдают и даже погибают из-за того, что их не пускают в соседние с Беларусью страны Евросоюза. На днях в белорусских СМИ появились новости о возможных "провокациях" в июле, когда в Вильнюсе будет проходить саммит НАТО. И латвийский, и литовский министры внутренних дел заявили, что ситуация отслеживается, но не стали оценивать, насколько реалистичен такой сценарий.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi