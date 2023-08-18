Ребенку с открытыми ранами пришлось ждать операции 12 часов; Детская больница приносит извинения

Двухлетней пациентке с глубоким порезом пришлось ждать операции в Детской больнице 12 часов. Об этом в соцсети Facebook рассказала мать девочки. В больнице принесли извинения за задержку, но пояснили, что такая ситуация возникла из-за нехватки персонала и затянувшейся операции, которая была запланирована ранее.

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Как рассказала мать девочки Анита Андерсоне-Абика, ребенок получил серьезную травму при неудачном падении утром в среду, 16 августа — во время игры с сестрой двухлетняя Силва упала на стоящий на полу стакан. Под весом ребенка он разбился и оставил на теле две открытые раны.

По словам Аниты, все произошло во мгновение ока. Она тут же вызвала "неотложку", к полудню Силва вместе с мамой уже были в приемном покое Детской больницы. На месте врач сразу определил, что ребенка нужно прооперировать под общим наркозом. При этом случай был признан как срочный, но не неотложный: операцию придется подождать, поскольку операционные залы заняты другими срочными пациентами.

В ожидании операции мать с ребенком проводят несколько часов. За это время девочке дают обезболивающие, меняют повязки и оказывают психологическую поддержку.

"В операционных — кризисные ситуации: случаи на грани жизни и смерти, потенциальной инвалидности. Моего ребенка нельзя забрать [на операцию] – она лежит с открытыми ранами, я слежу за кровотечением. [....] Медсестры делают все, что могут, их сердца тоже разбиты, они нам сопереживают, говорят мне, что все будет хорошо и что передают врачам, что случай срочный. Абсолютно сердечные люди", — описывает Анита ситуацию в больнице.

В общей сложности семье пришлось провести в ожидании операцию 12 часов — на стол к хирургу девочка легла за час до наступления полуночи.

"С какой бы звериной силой ни хотелось самой принести в операционную ребенка, у которого на твоих глазах бледнеют губы, я не могу положить его на стол к хирургу, который уже борется за чью-то другую жизнь. 11 вечера — отчаяние, страх, но ребенок лежит, держится. Я ничего не могу сделать. Это не сломанный палец, не сломанная рука. Разрез глубиной в несколько сантиметров – он настолько глубок, чтобы видны мышцы. Я никогда в жизни не видела такой раны своими глазами", — пишет мама.

Она подчеркивает, что никаких претензий к врачам у нее нет.

"Не поймите неправильно, я не говорю о халатности врачей, я говорю о системной проблеме, о нагрузках, под которой вчера работали врачи, медсестры, хирурги, выбирая, кто может позволить себе истекать кровью дольше. Так быть не должно", — подчеркивает Анита.

Детская больница: столь долгое ожидание — исключение, а не правило

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Как пояснила Delfi главный врач Детской больницы Рената Снипе, в среду в лечебном учреждении сложилась напряженная ситуация — неожиданно из запланированных четырех часов на более чем на 10 часов затянулась сложная нейрохирургическая операция. Из-за нее сбился график других операций. Хирургам также пришлось оперировать нескольких пациентов одновременно — все они ждали своей очереди.

Больница еще раз извиняется перед Анитой и ее дочерью за возникшую ситуацию – так долго ждать пациентам приходится лишь в редких исключительных случаях.

"Как только больнице стало ясно, что необходимы дополнительные силы, были привлечены все доступные детские хирурги, анестезиологи и медсестры. Они бросились на помощь пациентам в нерабочее время и оставались на работе до ночи", — указала Снипе.