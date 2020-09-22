"Ребята, вам большой привет от Covid-19!" Директор Ринужской школы рассказал, как их класс ушел на карантин

Директор Ринужской средней школы Денис Клюкин рассказал, как один из классов этого учебного заведения сегодня ушел на карантин, и во что это обернулось всей школе и родителям. Ко всему прочему "бомба" Covid-19 разорвалась всего в нескольких шагах от комиссии, проверявшей уровень знания госязыка в школе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С начала учебного года Ринужская средняя школа выбрала учиться по модели А — полностью очное обучение. "Модель мы обсудили в августе на педсовете — все учителя единогласно решили, что "удаленки" не хотят, — рассказал директор школы Денис Клюкин. — Родительский совет школы, в котором были представители всех классов и дошкольных групп (у нас проходят подготовку порядка 40 детей от 5 лет), тоже единодушно поддержал это решение. Родители хотели, чтобы дети были под присмотром, эффективно учились и были накормлены — это очень понятно".

По словам Клюкина, помещений в школе хватает, чтобы не особо менять формулу учебы: "У нас и раньше соблюдались все санитарные нормы. Всем классам выделили кабинеты, а учителя к ним приходили. Дополнительные кабинеты использовались на языковые уроки, лабораторные работы по естественным наукам, труды, кружки и продленки. Я бы сказал, что новая организация учебного процесса была местами даже более эффективной, чем в "невоенное" время".

Называть конкретный класс директор не стал, чтобы не нарушать закон о защите личных данных, но на карантин сегодня был отправлен всего один класс с классным руководителем — ему будет обеспечено удаленное обучение. Превентивно не на карантин или самоизоляцию, перевели на удаленное обучение отправили еще один класс.

"Временная конфигурация сложилась так хитро, что карантин класса продлится всего неделю. Первая неделя с момента возможного заражения уже прошла без карантина — больше контактов с зараженным лицом не было, — пояснил Клюкин. — Кроме того? Служба профилактики и контроля заболеваний (SPKC) из всех учителей признала контактным лицом только классного руководителя. Насколько мне известно, на фоне других школ, мы отделались легким испугом — там учителя уходят пачками, что подвергает риску весь учебный процесс школы. Правда, ситуация по одному кружку еще будет более тщательно изучаться — возможно, отдельных людей еще изолируют".

Необходимости осуществлять какие-то более жесткие сценарии, по словам Клюкина, у школы пока нет — она продолжает реализовывать модель А. "Ковид ковидом, но мы понимаем, какую нагрузку "удаленка" несет для семей. При этом изначально мы готовы ко всем сценариям. "Удаленку" мы весной полностью откатали и технически тоже готовы, чтобы ее запустить в одном классе или целой школе надо один-два часа. Хотя это и для учителей большая нагрузка".

Клюкин рассказал, что дал на один день распоряжение всем учителям надеть маски — "для успокоения". Уже в среду это будет необязательно. "В одном коллективе маски не спасут, а между отдельными классами все ведут себя очень сознательно — я просто восхищаюсь дисциплиной школьников! Я сам работаю учителем и вожу детей в столовую. И вижу, как строго после урока они соблюдают свою "эксклюзивную зону отдыха класса" — огромное им спасибо! И спасибо родителям, которые проявили большое понимание — они наша надежная опора".

Клюкин рассказал, что после получения информации из SPKC школа и эпидемиологи обзвонили всех родителей — им была выдана полная инструкция поведения. На карантине окажутся только дети — родители, если нет симптомов, не считаются контактными персонами. Кабинет, в котором учился класс, проходит полную дезинфекцию и опечатывается до окончания карантина. Процесс кормления изолированных школьников будет решаться в индивидуальном порядке.

"Я не устаю повторять, что наши школы справятся со всем, — заявил Клюкин. — Но… как только все это случилось, нам сразу позвонили из Службы качества образования и напомнили, чтобы мы не забывали соблюдать все законы и правила. Говорят, мы все будем контролировать и, если что, накажем. Это вместо того, чтобы предложить помощь в нестандартной ситуации. Забавно, что как раз в кабинете напротив того, который мы сегодня заперли на карантин, у нас работала языковая проверка. Я им позвонил и сказал: ребята, вам большой привет от Covid-19!" Они ответили, что пока в нашу школу больше не пойдут.