Редактор года и "Побег'94": портал Delfi получил два приза Латвийской ассоциации журналистов

21 августа в Риге были вручены ежегодные призы Латвийской ассоциации журналистов — "Izcilības balva 2019". В номинации "Редактор года" приз получил главный редактор портала Delfi.lv Ингус Берзиньш, в номинации "Журналистика на языке нацменьшинств" лучшей работой года стал проект "Побег'94" портала Rus.Delfi.lv.
"Побег'94" — серия публикаций о крупнейшем в истории Латвии побеге из тюрьмы. При подготовке проекта использовалось множество источников, а в визуальном оформлении использованы интерактивные элементы. Авторы проекта — журналисты Диана Чучкова, Ольга Петрова и Кристина Худенко, фотограф — Марис Морканс, редакторы — Анатолий Голубов и Алина Семенихина. Проект был переведен на латышский язык (перевод — Эгита Пандаре, редактор и корректор Лигия Циекуре). Дизайн и разработка проекта: Наталия Шиндикова, Илзе Вановска, Артис Гулбис, Карина Ляшук и Артис Дзундза.
Ингус Берзиньш занимается медиа с 1994 года и является горячим сторонником качественной журналистики. Он продолжает работать над объемными публикациями и интервью, обучает молодых талантливых журналистов (поскольку сам стоял у колыбели современной онлайн- журналистики) и руководит редакцией Delfi, вдохновляя коллег на новые смелые проекты.
В этом году четыре работы Delfi были номинирован на приз LŽA в трех категориях. В номинации "Аналитика / расследования" на победу претендовал проект "Maisi vaļā" (авторы — команда "Delfi TV с Янисом Домбурсом"; о том, кто и почему фигурирует в рассекреченных архивах КГБ). В номинации "Новости / Репортаж" был выдвинут совместный проект Spektr.Press и Delfi "Экология войны" (о том, какие риски для экологии несет конфликт на юго-востоке Украины). В номинации "Журналистика на языке нацменьшинств" были представлены два проекта Rus.Delfi.lv: "Побег'94" и "Трудности перевода" (о том, как выглядит реформа образования в школах нацменьшинств изнутри).
Победителей определило жюри, в состав которого вошли главный редактор портала Lsm.lv Марта Церава, главный редактор газеты Kurzemnieks Дайга Битениеце, журналист Гунта Слога, главный редактор журнала Imperfekt Инга Горбунова, журналист LTV Янис Гесте и бывшая глава Latvijas Radio Сигита Роке.
Delfi уже получал несколько профессиональных наград LŽA. В 2015-м году приз за лучшую визуальную подачу получил проект "10 историй", в 2016-м в той же номинации выиграл проект о 30-летии катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2017-м году призы получили цикл лекций Vaidelote и проект "Delfi TV с Янисом Домбурсом".
Полный список номинаций
Новость / Репортаж
- TVNET, Янис Вингрис. Репортажи из Украины и Грузии
- Delfi.lv и Spektr.Press, "Экология войны"
- Latvijas Avīze, Артис Дрезиньш, "Должны ли люди умирать во имя Бога?"
- Latvijas Radio, Эдгарс Купчс и Улдис Гринбергс, "Мэр Огре и эксклюзивная машина"
- LNT, Улдис Аболиньш, "Инфлюенсеры в Латвии"
Аналитика / Расследования
- LTV, Aizliegtais paņēmiens, "Операция: сигаретная мафия на Центральном рынке"
- Latvijas Radio, LSM, "Убийца на свободе"
- Delfi.lv, "Maisi vaļā" ("Открытые мешки")
- Ir, Индра Спранце, "Грязные деньги ABLV"
- De Facto, Ольга Драгилева и Иво Лейтанс, серия сюжетов о коррупции в Рижской думе
Интервью
- Latvijas Radio, интервью с ведущим LNT TOP 10 Харалдом Бурковскисом.
- Ir, Мара Микельсоне, "Игра с дьяволом"
- Ieva, Айва Канепоне, "Я больше не могу!"
- Klubs, Ралфс Дравниекс, "Dvēsele putenī"
- LTV, Эвалд Дукуль, "У жизни нет черновика"
Регионы / Диаспора
- Dzirkstele, "10 лет в Гулбенском крае. История успеха?"
- Kurzemnieks, серия статей "Чтобы село не осталось без жителей"
- Bauskas dzīve, серия статей "Качество жизни в регионах"
- Латгальская студия Latvijas Radio, "Редкие языки"
- Latvieši.com", Саллия Бенфелде, "Сто голосов к столетию"
Общественно значимый проект
- Re:Baltica, Насилие в семье
- Latvijas Radio, Эвия Унама, "Зона отчаяния"; акция общественных СМИ "Dod Pieci"; LTV, Айя Кинца "Семья Линды, нуждающейся в паллиативном уходе: "Человеческого отношения заслуживает каждый"
- Re:Baltica, Re:check
- LTV и Vides filmu studija, Literatūre
- LTV, "Диагноз: рак"
Новые форматы
- LTV, "16+" Interneta Akadēmijas spēles
- "Re:Baltica", "Starp citu"
- Pieci.lv raidījums "Cita domnīca"
- "Apollo.lv", "Traģisko mājsdzemdību lieta"
- Latvijas Radio, LSM, "Pabalstu savaldzinātie"
Журналистика на языке нацменьшинств
- LTV, Диана Спыну, "Без шанса на спасение"
- Latvijas Radio 4, передача "Мир в профиль: #Я Иван Голунов: удивительная история российского журналиста"
- Delfi.lv, "Трудности перевода"
- Delfi.lv, "Побег 94"
- Александр Пилат, "Говорящие Головы"
Молодой журналист года
- Моника Кристиана Мартинсо, LR5
- Инесе Лиепиня, Re:Baltica
- Евгения Копылова. LTV7
- Дейвидс Лагздиньш, Nekā personīga
- Кристапс Фелдманис, Latvijas Radio
Редактор года
- Санита Емберга, Re:Baltica
- Ингус Берзиньш, Delfi.lv
- Екатерина Колосова, LTV7
- Гунтис Боярс, LTV