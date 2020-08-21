Редактор года и "Побег'94": портал Delfi получил два приза Латвийской ассоциации журналистов
Foto: DELFI

21 августа в Риге были вручены ежегодные призы Латвийской ассоциации журналистов — "Izcilības balva 2019". В номинации "Редактор года" приз получил главный редактор портала Delfi.lv Ингус Берзиньш, в номинации "Журналистика на языке нацменьшинств" лучшей работой года стал проект "Побег'94" портала Rus.Delfi.lv.

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"Побег'94" — серия публикаций о крупнейшем в истории Латвии побеге из тюрьмы. При подготовке проекта использовалось множество источников, а в визуальном оформлении использованы интерактивные элементы. Авторы проекта — журналисты Диана Чучкова, Ольга Петрова и Кристина Худенко, фотограф — Марис Морканс, редакторы — Анатолий Голубов и Алина Семенихина. Проект был переведен на латышский язык (перевод — Эгита Пандаре, редактор и корректор Лигия Циекуре). Дизайн и разработка проекта: Наталия Шиндикова, Илзе Вановска, Артис Гулбис, Карина Ляшук и Артис Дзундза.

Ингус Берзиньш занимается медиа с 1994 года и является горячим сторонником качественной журналистики. Он продолжает работать над объемными публикациями и интервью, обучает молодых талантливых журналистов (поскольку сам стоял у колыбели современной онлайн- журналистики) и руководит редакцией Delfi, вдохновляя коллег на новые смелые проекты.

В этом году четыре работы Delfi были номинирован на приз LŽA в трех категориях. В номинации "Аналитика / расследования" на победу претендовал проект "Maisi vaļā" (авторы — команда "Delfi TV с Янисом Домбурсом"; о том, кто и почему фигурирует в рассекреченных архивах КГБ). В номинации "Новости / Репортаж" был выдвинут совместный проект Spektr.Press и Delfi "Экология войны" (о том, какие риски для экологии несет конфликт на юго-востоке Украины). В номинации "Журналистика на языке нацменьшинств" были представлены два проекта Rus.Delfi.lv: "Побег'94" и "Трудности перевода" (о том, как выглядит реформа образования в школах нацменьшинств изнутри).

Победителей определило жюри, в состав которого вошли главный редактор портала Lsm.lv Марта Церава, главный редактор газеты Kurzemnieks Дайга Битениеце, журналист Гунта Слога, главный редактор журнала Imperfekt Инга Горбунова, журналист LTV Янис Гесте и бывшая глава Latvijas Radio Сигита Роке.

Delfi уже получал несколько профессиональных наград LŽA. В 2015-м году приз за лучшую визуальную подачу получил проект "10 историй", в 2016-м в той же номинации выиграл проект о 30-летии катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2017-м году призы получили цикл лекций Vaidelote и проект "Delfi TV с Янисом Домбурсом".

Полный список номинаций

Новость / Репортаж

Аналитика / Расследования

Интервью

Регионы / Диаспора

  • Dzirkstele, "10 лет в Гулбенском крае. История успеха?"
  • Kurzemnieks, серия статей "Чтобы село не осталось без жителей"
  • Bauskas dzīve, серия статей "Качество жизни в регионах"
  • Латгальская студия Latvijas Radio, "Редкие языки"
  • Latvieši.com", Саллия Бенфелде, "Сто голосов к столетию"

Общественно значимый проект

  • Re:Baltica, Насилие в семье
  • Latvijas Radio, Эвия Унама, "Зона отчаяния"; акция общественных СМИ "Dod Pieci"; LTV, Айя Кинца "Семья Линды, нуждающейся в паллиативном уходе: "Человеческого отношения заслуживает каждый"
  • Re:Baltica, Re:check
  • LTV и Vides filmu studija, Literatūre
  • LTV, "Диагноз: рак"

Новые форматы

  • LTV, "16+" Interneta Akadēmijas spēles
  • "Re:Baltica", "Starp citu"
  • Pieci.lv raidījums "Cita domnīca"
  • "Apollo.lv", "Traģisko mājsdzemdību lieta"
  • Latvijas Radio, LSM, "Pabalstu savaldzinātie"

Журналистика на языке нацменьшинств

Молодой журналист года

  • Моника Кристиана Мартинсо, LR5
  • Инесе Лиепиня, Re:Baltica
  • Евгения Копылова. LTV7
  • Дейвидс Лагздиньш, Nekā personīga
  • Кристапс Фелдманис, Latvijas Radio

Редактор года

  • Санита Емберга, Re:Baltica
  • Ингус Берзиньш, Delfi.lv
  • Екатерина Колосова, LTV7
  • Гунтис Боярс, LTV
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Трудности перевода Delfi TV с Янисом Домбурсом История успеха КГБ Кристина Худенко
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