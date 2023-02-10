Редкое, но нормальное явление: рижан разбудила февральская гроза

Утром 10 февраля рижан разбудили вспышки молнии и последовавший за ними гром. Некоторых пользователей соцсетей это встревожило – происходящее напоминало взрывы. К счастью, вспышки оказались редким, но нормальным и легко объяснимым природным явлением – грозой во время снегопада, объясняют синоптики.

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В утренние часы снегопад в Риге сопровождался почти 50 грозовыми разрядами. Несколько вспышек замечены и в окрестностях Талси и Скрунды — об этом свидетельствуют как сообщения жителей в Twitter, так и данные интерактивных карт мониторинга молний.

Обычно гроза приходит вместе с дождем, иногда – с градом. Гроза в феврале, во время снегопада – непривычна, но совершенно нормальна, рассказывает метеоролог Томс Брицис.

Вообще, зимняя гроза – явление почти ежегодное, рассказывает специалист. Чаще всего грозы со снегом происходят на побережье, особенно в первой половине зимы. В это время море еще относительно теплое, и когда к нам устремляются холодные воздушные массы, над ним образуются большие кучевые облака. Процесс примерно такой же, как при снятии крышки с кипящего котла — поднимаются пузырьки пара, объясняет синоптик.

Из-за быстрых атмосферных процессов вода в облаках находится как в жидком состоянии – в виде капель, так и в твердом — в виде кристаллов льда. Капли и кристаллы электрически заряжены по-разному, от этого возникает молния. Даже летом молнии говорят о том, что в облаке есть лед – часто он настолько обильный, что достигает земли в виде града.

В пятницу утром ситуация немного отличалась – Латвию пересекал холодный атмосферный фронт, и при низком давлении произошло резкое поднятие воздушных масс или принудительная конвекция – поэтому в облаке были и лед, и вода.

Из-за Рижского залива Рига чаще других мест в Латвии страдает от зимних гроз. Столица находится на юге от залива, и если холодный воздух к нам поступает быстро, обычно это происходит с севера, а северный ветер проносит через Ригу образовавшиеся над заливом облака.

Чаще всего снег и гроза встречаются в странах, где есть горы, а также в Западной Европе – в Нидерландах, Бельгии, Дании, на севере Германии, в Великобритании, где зимой не замерзает море, и при внезапных волнах холода может создавать такое вот электрически заряженные снежные облака.

В нашем регионе уже более 10 лет работает сеть датчиков грозовых разрядов, которые фиксируют каждую молнию. В среднем в феврале над Латвией бывает около 13 ударов молнии, в январе – три разряда, а в декабре – около 11 разрядов молнии. Получается, в среднем каждую зиму в Латвии происходит почти 30 ударов молний. А в этот раз только в один заход их было около 50.

Почему молнии зимой обычно незаметны?

Особенность зимних гроз в том, что в светлое время суток вспышку молнии можно даже не заметить, так как обычно это происходит вместе с интенсивным снегопадом, а снег значительно уменьшает распространение света. Удар грома также мягче, чем летом, и звук не распространяется так далеко, так как снег хорошо поглощает звук. Ночью молнии видны лучше, но все равно несравнимы с летними ночными грозами, когда грозовые разряды видны за 100 и более километров.