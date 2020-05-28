Реэмигранты, украинцы и армия иждивенцев: кто населяет Латвию?

Население Латвии на начало 2020 года составляло 1 908 000 человек — это на 12,3 тысячи меньше, чем в прошлом году. В результате миграции в 2019 году количество жителей сократилось всего на 3,4 тысячи человек — это рекордно низкий показатель с 1989 года. В результате естественных причин количество населения сократилось еще на 8,9 тысячи, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Наиболее интенсивной эмиграция была с 2008 по 2016 год. Последние три года негативный естественный прирост населения был больше, чем негативный прирост по причинам миграции. Последнее три года количество жителей уменьшается медленнее — в прошлом году темп сокращения населения был 0,64%, тогда как в позапрошлом году 0,74% и в позапозапрошлом 0,81%.

В 2019 году в Латвии родилось 18,8 тысячи детей (на 528 меньше, чем в 2018 году), а умерло 27,7 тысячи человек (на 1101 меньше, чем в 2018). В прошлом году в Латвии умерло меньше всего людей за последние 47 лет (в 1972 году умерло 27,3 тысячи). Негативный прирост населения в 2019 году был 8,9 тысячи человек, тогда как в 2018 — 9,5 тысячи.

За прошлый год в Латвию переселились 11,2 тысячи человек — на 200 больше, чем в 2018 году — а уехало из страны 14,6 тысячи латвийцев (на 1,2 тысячи меньше). 23% приехавших были их стран ЕС, 19,6% из Великобритании (в статистике она уже не считается страной ЕС). 1,5 тысячи человек приехало с Украины, 1,1 тысячи — из России, 830 — из Индии (в 2018 из Индии приехало 938 человек). Из стран СНГ стали приезжать немного чаще — количество увеличилось на 6%.

46% приехавших в прошлом году — реэмигранты, граждане и неграждане Латвии, а также граждане других стран, которые родились в Латвии. 72% уехавших — тоже граждане и неграждане Латвии (в 2018 году — 82%).

В страны ЕС эмигрировали 9,2 тысячи человек, на 1,3% больше, чем в 2018 году. Эмиграция в Великобританию снизилась на 30% — в 2019 году уехали 2,9 тысячи, в 2018 — 4,2 тысячи. В Германию уехали 1500 человек, еще в районе 500 — в Ирландию, Норвегию и Нидерланды. Эмиграция в страны СНГ снизилась на 23%.

Общество продолжает стареть

В 2013-2016 году наблюдалось небольшое увеличение рождаемости, поэтому сейчас удельный вес жителей в возрасте от 0 до 14 лет немного выше, чем раньше — 16% (год назад — на один процентный пункт меньше). При этом количество трудоспособного населения продолжает сокращаться — за год оно снизилось на 15,4 тысячи или 1,3%, а число людей пенсионного возраста увеличилось на 3000, или 0,7%. Удельный вес нетрудоспособного населения в начале 2019 года был 22,8%, в начале 2020 — 23,1%.

В 2019 количество латышей в Латвии уменьшилось на 0,4%, количество русских на 1,6%, поляков на 2,2%, белорусов на 2,2%, литовцев на 1,8%. Удельный вес латышей, таким образом, увеличился на 0,2 процентных пункта — сейчас их в Латвии 62,5%.

86,3% населения — граждане Латвии, 10,4% — неграждане Латвии, 2,1% — граждане России и 1,2% — граждане других стран. 51% всех неграждан живет в Риге — это 16% населения города. 72% неграждан старше 50 лет, также старше 50 лет 62% иностранцев и 37% граждан Латвии.

Больше всего детей — в Рижском районе

Количество детей до 14 лет в 2019 году увеличилось только в Рижском районе. Там наибольший удельный вес детей и подростков — 18,5% от всего населения. Меньше всего детей в Латгале — 13,7%. Из больших городов наибольший удельный вес детей — 18,4% — в Елгаве, наименьший — 14,5% — в Юрмале. Самый "молодой" — Марупский край, там дети составляют 28,9% населения. В окрестностях Даугавпилса, Зилупе, Аглоны, Нереты — только 10,4-10,9%.

Наибольший удельный вес трудоспособного населения — в Земгале (61,2%), наименьший — в Курземе (59,9%). Количество трудоспособных за год увеличилось только в Рижском районе — на тысячу, а больше всего уменьшилось в Риге (на 6000) и Латгале (4000). При этом в Риге наибольший удельный вес трудоспособного населения — 61,1%, а наименьший — в Валмиере (58,5%). Что касается регионов, то больше всего трудоспособного населения в Балтинавском (66,3%), меньше всего — в Стренчской крае (56,1%).

Пятая и более часть населения регионов — старше 63 лет. Больше всего пенсионеров в Стренчском крае — 31,6%, меньше всего — в Марупском (10,3%).

Население растет только в Рижском районе

В 2019 году население выросло только в Рижском районе — на 3,9 тысячи, то есть на 1%. Сильнее всего уменьшилось население Латгале — на 1,6% или 4,3 тысячи. Рижан стало меньше на 5,1 тысячи, то есть на 0,8%.

В Риге и Рижском районе живет 53% населения Латвии. В последние годы жители столицы часто перебираются жить в Рижский район.

Из девяти городов республиканского значения населения выросло в двух — в Юрмале на 362 человека (0,75) и в Елгаве на 90 человек (0,2%). Больше всего уменьшилось население в Вентспилсе — на 1,4% (471 человек). В Риге оно уменьшилось на 0,8% (5127 человек), Резекне — 0,7% (207 человек), Даугавпилсе — 0,7% (558 человек), Екабпилсе — 0,7% (148), Лиепае — 0,6% (410), Валмиере — 0,3% (75). Во всех крупных городах, кроме Юрмалы, умерших было больше, чем родившихся.

Небольшой прирост населения наблюдается в 20 краях из 110, 16 из них находятся недалеко от Риги, четыре других — Озолниеки, Аксните, Вецпиебалга и Лигатне. Положительный естественный прирост населения был в 11 из этих краев, в остальных рост населения произошел засчет миграции. Сильнее всего выросло население в Стопиньском крае — на 5,7% или 613 человек.

В Эстонии и Литве население растет

И в Эстонии, и в Литве смертность превышает рождаемость, но количество население увеличивается. На начало года в Эстонии жило 1 329 000 человек — на 4,2 тысячи больше, чем в 2019 году. При этом естественный прирост был негативным — умерло на 1,3 тысячи человек больше, чем родилось.

В Литве на начало года жило 2 794 000 человек, на 100 человек больше, чем в начале 2019. При этом в стране умерло на 10,7 тысячи больше человек, чем родилось, однако в Литве позитивное сальдо миграции — 10,8 тысячи.