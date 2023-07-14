Реформа госсектора: 30 млн евро, новое ведомство, переобучение и увольнения чиновников

Финансовый учет, бюджетирование, унифицированные финансовые данные, управление персоналом и обучение – все эти и другие функции разрозненных государственных учреждений планируется централизовать под одной крышей: для этого будет создан Единый сервисный центр (VPC), сообщает LSM.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предполагается, что новое ведомство позволит оптимизировать систему госуправления и сделает ее эффективнее. В частности, Единый сервисный центр будет выполнять вспомогательные функции и тем самым освободит госслужащих от административной работы. В центре будет работать 25 человек: 12 сотрудников Госканцелярии будут управлять информационными системами и помогать их пользователям, а 13 человек из Госкассы будут работать с клиентами и администрировать системы.

Изначально VPC будет подведомственен Госканцелярии и Госкассе, но со временем может понадобиться новое контролирующее учреждение, отмечает портал.

Госслужащие, которые до сих пор занимались в госучреждениях вспомогательными функциями, будут переподготовлены и переквалифицированы. Еще часть чиновников будет отправлена в отставку.

"Часть государственных служащих переучится или уйдет на пенсию", — пояснили в Госканцелярии.

Предполагается, что реформа обойдется примерно в 30 миллионов евро. В общей сложности она затронет 175 органов госуправления. Единый сервисный центр планируется создать в течение трех лет. За этот срок VPC сможет обслуживать около 80% сотрудников госуправления.

К 2040 году Единый сервисный центр должен сэкономить государству почти 44 миллиона евро.