Реформа: школы, которые не соответствуют критериям, лишат госфинансирования

Почти в каждой третей школе Латвии не хватает учеников, чтобы обучение было качественным. Более сорока учебных заведений уже планируют реорганизацию. Для остальных Министерство образования подготовило долгожданные критерии. Те школы, которые не смогут им соответствовать, лишатся госфинансирования. Об этом со ссылкой на LTV7 сообщает портал rus.lsm.lv.

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Главная цель оптимизации сети учебных заведений — качественное образование для всех и каждого, вне зависимости от того, где живет ребенок — в деревне или в столице. Поэтому средние школы должны соответствовать двум критериям.

Первый — количественный. Минимальное число детей в 10-12-х классах будет различаться в зависимости от места расположения школы. В десятке городов государственного значения это 120 учеников, в административных центрах краев — 90 и так далее. Меньше всего — 25 человек — может быть в средней школе, если она расположена вблизи границ ЕС.

Второй критерий — качество образования. Он рассчитывается по сложной формуле, в которой важную роль играют результаты централизованных экзаменов.

Министерство образования также подготовило план — что делать со средними школами, которые не выполняют критерии. Если это происходит один год, то учебное заведение получает предупреждение и лишь 80% предусмотренного государственного финансирования. Если никаких изменения не произойдет и на второй год, то школа снова получит меньше средств — 50%. Если и на третий год критерии все еще не выполнят, то и будущее школы — под вопросом.

В последнем случае государство перестанет выделять школе финансирование. Содержать еe предложат основателю, то есть в большинстве случаев — самоуправлению.