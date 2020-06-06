Реформы, борьба с выгоранием и доверие общества. Что предлагают кандидаты на должность генпрокурора?

Кандидаты на должность генпрокурора считают, что структуру прокуратуры необходимо реформировать, а также улучшить качество и скорость досудебных процессов, передает LETA. Совет юстиции на следующей неделе выслушает кандидатов и примет решение. Кто из них наиболее подходящий для этой должности.

Аленс Мицкевичс, старший прокурор отдела рассматриваемых в суде уголовных дел Генпрокуратуры, считает, что необходимо изучить существующие ресурсы прокуратуры и тогда уже решать о дальнейших действиях и развитии. Он выдвинул ряд предложений насчет пересмотра статуса, компетенции и ответственности прокуратур на территории Рижского судебного округа и за его пределами. Помимо прочего, Мицкевичс считает, что надо повышать качество работы прокуроров.

Адвокат Алдис Пундурс считает, что стоит обсудить структурные изменения в прокуратуре. По мнению Пундурса, роль прокуратуры в досудебном расследовании надо укреплять либо через увеличение числа прокуроров, надзирающих за досудебными расследованиями, либо при помощи изменений в нормативных актах. Он уверен, что необходимо сохранить специализацию прокуроров.

Председатель коллегии Уголовного суда Рижского судебного округа Юрис Стуканс планирует сначала оценить эффективность каждой отдельной структурной единицы прокуратуры и уже исходя из этого принимать дальнейшие решения по улучшению работы прокуратуры. Он уверен, что необходимо изменить роль прокурора в надзоре за уголовным процессом, чтобы прокурор отвечал за продвижение дела. По его мнению, если лицо задержано на месте преступления, то уголовный процесс можно закончить за 48 часов.

Старший прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Арминс Мейстерс предлагает оценить возможность создать сильную централизованную структурную единицу, которая будет выполнять функции прокуроров в приоритетных уголовных делах. Он обещает оценить структуру прокуратуры в контексте территориально-административной реформы и необходимость существования специализированных прокуратур на уровне округов.

Прокурор отдела персонала и профессионального роста прокуроров Генпрокуратуры Янис Илстерис считает необходимым укреплять независимость прокуратуры и повышать доверие общества прокуратуре. По его мнению, необходимо сократить длительность судебных процессов и обеспечить надзор в досудебных процессах. Илстерис хочет обеспечить хороший микроклимат на работе, чтобы избежать выгорания прокуроров.

Прокурор отделения расследования особо важных дел Генпрокуратуры Юрис Юрисс также считает, что необходимо добиться доверия общества прокуратуре. Он считает, что этого можно достичь через укрепление права, рост престижа судебной системы в государстве и коммуникацию с обществом. Юрисс считает, что необходимо укреплять роль старших прокуроров в надзоре, преследовании и поддерживании государственного обвинения в суде, а также улучшать работу прокуратуры в сфере борьбы с коррупцией, финансовыми и экономическими преступлениями.

Увис Козловскис, прокурор департамента защиты прав лиц и государства Генпрокураторы, считает, что прокуратура нуждается в структурной реорганизации после реформы судов. Козловскис также хочет позаботиться о коллективе, так как в отдельных структурных единицах прокуратуры наблюдается большая текучка кадров, причины которой могут быть разными, в том числе выгорание и депрессия. Помимо прочего, он собирается делать упор на международное сотрудничество.

Бывший председатель Конституционного суда Гунарс Кутрис собирается провести территориальную реформу прокуратуры, привязав ее к реформе судебной системы. Статус прокуратуры должен быть закреплен в Конституции. Кутрис считает, что необходимо сократить срок уголовных процессов и работать над раскрытием финансовых и экономических преступлений.

Как уже сообщалось, все восемь кандидатов на должность генерального прокурора выдержали проверку Бюро по защите Сатверсме и могут получить доступ к государственной тайне. Срок полномочий нынешнего генерального прокурора Эрика Калнмейерса закончится 11 июля.