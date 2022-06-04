Региональная реформа: в министерстве видят плюсы, в Союзе самоуправлений — минусы

Десять миллионов евро – столько Латвия сэкономила на зарплатах депутатов, в результате региональной реформы. Число народных избранников удалось сократить вдвое, пишет rus.lsm.lv. Но всё ли так хорошо?

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Общее число депутатов в местных самоуправлениях, в результате административно-территориальной реформы, уменьшилось на 53%. Вместо 1614 их сейчас 758. Расходы на их зарплаты сократились на 10 миллионов евро. Разница в бюджетах между самым богатым и самым бедным самоуправлением раньше достигала 30 раз, сейчас самое бедное самоуправление беднее самого богатого всего лишь в 6 раз.

По данным министерства увеличился размер пособий на детей, а также помощи в кризисных ситуациях. Снизилась бюрократия. Развивается дигитализация услуг. Объединенные самоуправления могут претендовать на большие ресурсы из европейских фондов. Начали работу региональные центры развития.

В Латвийском союзе самоуправлений более скептично отнеслись к заявленным успехам министерского отчета. По словам советника Союза самоуправлений по вопросам регионального развития Ивиты Пейпини так и не заработали Центры регионального развития в пририжских самоуправлениях. Из-за чего те не могут рассчитывать на европейское финансирование. Кроме этого, по ее словам, власть отдалилась от жителей.