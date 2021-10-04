Региональные больницы бьют тревогу из-за нехватки коек и персонала

Нагрузка некоторых больничных отделений достигла критической, что может привести к ограничению услуг и размещению коек в коридорах, свидетельствует обобщенная агентством LETA информации о ситуации в региональных больницах.

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Как сообщает на сайте Екабпилсской региональной больницы председатель правления Маргарита Мельникова, ситуация в больнице критическая. Наиболее загружены реанимационные отделения. Речь идет не только о дополнительных койках, но и о нехватке оборудования и персонала. Реаниматологов и анестезиологов не хватает по всей стране, не только в Екабпилсе, а наличие именно этих врачей имеет решающее значение для увеличения пропускной способности реанимационных отделений.

В Екабпилсской больнице для увеличения количества коек для пациентов с Covid-19 средней тяжести придется ограничить оказание других медицинских услуг, поэтому больница просит население быть ответственным, чтобы ограничить распространение инфекции, и воспользоваться возможностью сделать прививку от Covid-19, тем самым защитив себя и других.

В свою очередь в Елгавской больнице выросло количество не только пациентов с Covid-19, но и терапевтических пациентов, сообщает самоуправление.

"Мы делаем все возможное, чтобы принять пациентов — разместили дополнительные терапевтические койки в других отделениях больницы, но этого, вероятно, будет недостаточно, потому что нагрузка на другие профили высока, и придется размещать отдельные койки в коридорах и помещениях для отдыха", — сказал член правления Елгавской больницы Карлис Смилга.

В настоящее время остальные отделения больницы продолжают работать в обычном режиме.

"Мы призываем пациентов обращаться в приемное отделение больницы только в экстренных случаях, а в других ситуациях сначала обратиться к семейному врачу", — заявил Смилга.