Региональные больницы надеятся на введение ЧС. Что происходит в Елгаве, Даугавпилсе, Юрмале и Тукумсе

Представители региональных больниц рассказали агентству LETA о том, сколько свободных коек осталось в больницах и какой вакцинации среди медицинского персонала.

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В Юрмальской больнице считают, что ограничения — единственный способ замедлить распространение Covid-19



"Если часть населения Латвии не хочет вакцинироваться, другого способа снизить распространение Covid-19 нет", — говорит председатель правления Юрмальской больницы Эгонс Лиепиньш.

Он сообщил, что в Юрмальской больнице заполнено 95% коек. Сюда поступают пациенты с обострениями хронических заболеваний из Юрмалы и ближайших окрестностей, из Риги и рижского района.

Также в больнице начали ранее запланированный ремонт помещений, который уже в прошлом году отложили из-за Covid-19. Из-за ремонта осталось 80 из 100 коек, 30 из них находятся в комнатах, где удается найти свободное место.

В больнице вакцинировано 93% работников и 99% медицинского персонала. Covid-19 редко встречается у работников — с начала марта до середины сентября этого не случалось. Сейчас Covid-19 диагностирован у двух медицинских работников, в обоих случаях заболевания протекают легко. Коллеги этих сотрудников не должны уходить на самоизоляцию и могут продолжать работать.

В Даугавпилсской больнице обеспокоены нехваткой персонала из-за Covid-19 и сезонных инфекций.



В больнице до сих пор объявлена чрезвычайная ситуация и здесь поддерживают введение ЧС во всей сфере. Это позволит действовать более гибко, например, перемещая пациентов с Covid-19 в больницы более низкого уровня в Прейли и в Краславе, — считает Григорий Семенов, член Даугавпилсской больницы.

"Мы можем принять срочных пациентов, стабилизировать их состояние и перевести в Краславу или Прейли, где коллеги будут готовы их принять. Более тяжелых пациентов перемещаем в клинические больницы в Риге", — говорит Семенов, подчеркивая что государство должно доплачивать больницам нижнего уровня за лечение пациентов с Covid-19.

"Учитывая темпы распространения Covid-19 и других инфекций, врачи выходят из строя", — сказал Семенов. По словам управляющего, сейчас работают двое из четырех травматологов, а это влияет на уход за стационарными пациентами, за пациентами травмпункта и за пациентами с Covid-19. Так и в других сферах — когда на работу не выходит один из специалистов, это влияет на деятельность всего учреждения. Больница может оказать помощь 213 пациентам с Covid-19, каждый день в больнице остается от 90 до 100 таких пациентов. Но количество мест нельзя увеличить именно из-за нехватки персонала.

"Сейчас в больнице вакцинировано около 45% работников. Те, кто все понимает, это сделали", — говорит Григорьев. В Даугавпилсской больнице вакцинированы 69% врачей, 89% функциональных специалистов человек и все работники лаборатории. Среди специалистов среднего и низшего уровня охват ниже. Григорьев надеется, что больнице удастся до последнего оказывать пациентам плановые услуги и при необходимости заменять специалистов, как это происходит сейчас.

Сокращение медицинских услуг вызовет последствия двух видов. Во-первых, мы не сможем освоить квоты и получить финансирование, которое уже включено в фонд зарплат. Во-вторых, с последствиями столкнутся хронические пациенты. По мере того, как их здоровье ухудшается, они становятся срочными пациентами, требуются дополнительные человеческие ресурсы и более длительное лечение", — пояснил менеджер больницы.

Больница Тукумса допускает, что для лечения пациентов с Covid-19 придется сократить количество других услуг



Койки для пациентов с Covid-19 быстро заполнились, хотя решение о создании таких коек приняли только на прошлых выходных. Отделение практически заполнено и нужно думать о том, как разместить пациентов, говорит директор Тукумской больницы Дзинтра Рабкевича.

"Посмотрим, где можно будет сократить другие услуги", — сказала Рабкевича, добавив, что койки интенсивной терапии также активно используются и, учитывая текущую тенденцию, скоро будут заполнены.

В Елгавской больнице надеются, что государство объявит ЧС



Мы надеялись, что правительство объявит чрезвычайное положение по всей Латвии, — говорит член правления Елгавской больницы Карлис Смилга, комментируя растущее число пациентов с Covid-19 и другими заболеваниями.

Он также добавляет, что отрицательное решение — это тоже решение, и правительство должно сообщить, что решения об ограничениях не будет, а не откладывать его.

Сейчас в Елгавской больнице занято 39 из 40 мест для пациентов с Covid-19. В интенсивной терапии свободно одно место из двух.

Также большая нагрузка на терапевтический отдел — во вторник было заполнена 41 из 55 терапевтических коек, а в среду утром осталось только три койки. В других отделениях нагрузка меньше, поэтому планируется использовать их места для ухода за пациентами из терапии.

Смилга признается, что проблемы возникают уже в приемном отделении, где нужно искать дополнительные тележки для размещения пациентов. Иногда врачам приходится принимать пациентов в автомобилях службы неотложной медицинской помощи. Для облегчения работы планируется увеличить количество коек за счет холла.

Глава больницы сообщил, что большинство терапевтических пациентов — пациенты кардиологического профиля, также встречается много случаев бронхита и пневмонии, не связанной с Covid-19. "Вероятно, некоторым из них не оказали помощь во время первой волны пандемии. Сейчас создается паника, люди из опасения, что больницы закроют, вызывают неотложную помощь", — признал Смилга.

В Елгавской больнице вакцинировано 93% работников, среди медперснонала это 93%. Смилга надеется, что больнице удастся достичь 97% — 98%. Сейчас неизвестно, сколько сотрудников могут уволить за отказ от вакцинации, но руководитель больницы надеется, что такие решения принимать не придется. Он добавляет, Сотрудников может мотивировать могли быть мотивированы зимней ситуацией, когда Covid-19 затронул 40% персонала больницы.