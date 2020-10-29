Региональные и университетские больницы должны будут обеспечить 15% свободных коек

С пятницы региональные и университетские больницы должны держать свободными 15% коек, чтобы обеспечить прием острых пациентов с любыми заболеваниями, сообщила на пресс-конференции государственный секретарь Министерства здравоохранения и председатель Государственной оперативной медицинской комиссии Дайна Мурмане-Умбрашко.

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"Мы не можем допустить ситуации, когда Служба неотложной медицинской помощи привозит пациента в больницу, а больница по каким-то причинам не может его принять", — сказала она.

Также больницы должны создать транзитные отделения, где пациенты будут находиться до момента, пока не будет установлено, не инфицированы ли они Covid-19.

Директор СНМП Лиене Ципуле отметила, что скорая помощь в настоящее время играет важную роль в сортировке пациентов, так должна доставлять их в определенные клиники. "Мы каждый день оперативно отслеживаем ситуацию в больницах с доступностью коек для госпитализации пациентов", — сказала она.

Одновременно СНМП проводит опрос больниц о проблемах, чтобы решить их на более высоком уровне.

Как сообщила Ципуле, скорая помощь ежедневно выезжает к 20-30 пациентам, у которых подтвержден или подозревается "Covid-19". Одновременно СНМП обеспечивает поддержку крупных больниц, перевозя хронических больных в больницы более низкого уровня, где они могут завершить лечение, чтобы по максимуму обеспечить места для неотложных пациентов.

Ципуле подчеркнула, что важно уменьшить заболеваемость "Covid-19", потому что системе здравоохранения не хватит ресурсов, если количество новых случаев возрастет до 400-500 в день. Поэтому людям следует соблюдать требования безопасности, сказала руководитель СНМП.