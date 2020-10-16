Региональные различия: самые счастливые латвийцы живут в Земгале, самое пожилое население — в Латгале

Окрестности Риги — единственный в Латвии регион, где численность населения не падает. Там же живет самое молодое, в среднем, тогда как сравнительно самое пожилое население — в Латгалии, свидетельствуют обобщенные Центральным статистическим управлением Латвии данные.

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Средний возраст жителя Рижского региона составляет 40,8 лет (в Риге — 42,7 года). Среднему жителю Латгале 44,8 года, и в этом же регионе с точки зрения статистики наименьшая доля латышей (46%). Меньше половины латышей проживает также в Риге (47%), в Рижском регионе этот показатель составляет 72%, а в самом моноэтническом регионе страны — Видземе — 88%.

Самые счастливые латвийцы живут в Земгале: 46% чувствовали себя счастливыми в течение последних четырех недель. В Риге этот показатель составил 31%, в Рижском регионе — 36%, а в Латгале — всего 24%. Латгальцы чаще, чем жители других регионов, пребывали в депрессивном настроении (7%). В Риге этот показатель достиг 4, в других регионах страны был не выше 3%.

Рига и Рижский регион выделяются своим уровнем занятости (соответственно, 70% и 69% населения в возрасте от 15 до 74 лет работали или учились). Самые низкие показатели зафиксированы в Латгале, где уровень занятости составил 56%. При этом в Латгале сравнительно низкий уровень длительной безработицы, здесь лидирует Видземе.