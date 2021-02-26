Регистр предприятий зарегистрировал партию Гобземса "Закон и порядок"

Регистр предприятий (UR) зарегистрировал партию депутата Сейма Алдиса Гобземса "Закон и порядок" (Likums un kārtība).

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Как написал во второй половине февраля в сети Twitter сам Гобземс, количество членов партии "около 1500 человек".

Регистр предприятий также зарегистрировал избранных на учредительном собрании 12 членов правления. Сопредседатели партии — Алдис Гобземс и депутат Сейма Юлия Степаненко.

В правление новой партии также вошли: парламентарии Карина Спруде и Любовь Швецова, а также Агрис Фрейфалтс, Янис Ронис, Лиана Теличенайте, Даниэлс Аболиньш, Янис Бруверис, Марита Кликича, Янис Залте и Сандрис Точс.