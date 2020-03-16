"Регламент простоя" обеспечит финансовую помощь предприятиям на время кронавирусного кризиса

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил журналистам после заседания коалиции в понедельник, что в настоящее время проводится так называемый "регламент простоя", чтобы помочь государству оказать финансовую помощь предприятиям, серьезно пострадавшим из-за нового коронавируса Covid-19.

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Так называемые "правила простоя" послужат инструментом государственной помощи для предпринимателей, что позволит им пережить кризис, спровоцированный коронавирусом Covid-19. "Правила простоя" относятся, помимо прочего, к компаниям, которым во время карантина пришлось значительно сократить доходы или заморозить зарплаты своим сотрудникам.

Впрочем, детали "правил простоя" пока неизвестны, так как эксперты все еще обсуждают их, сказал премьер-министр. Отвечая на вопрос, могут ли новые правила предусматривать полное освобождение от уплаты налогов до тех пор, пока у компании нет доходов, Кариньш сказал, что в настоящее время рассматриваются разные варианты решения проблемы.

Министр земледелия Каспар Герхардс добвил, что "правила простоя" послужат пострадавшим от короновирусного кризиса компаниям спасительным инструментом, с помощью которого те смогут выплатить зарплату своим сотрудникам и возобновить свою деятельность после кризиса.

Кроме того, Герхардс предложил пересмотреть сроки выплаты пособий по безработице, а именно, вернуться к прежнему порядку, когда пособия выплачивались более длительный период.

Кариньш сообщил, что 17 марта правительство примет решение по первому пакету мер для поддержки предпринимателей. В него включены такие меры, как активизация программы грантов Altum, в том числе гарантий на банковские кредиты и экспортные кредиты.

Также планируется, что предприятиям будут продлены налоговые каникулы — с предусмотренного в настоящее время года до трех лет. Правительство также примет решение о помощи по покрытию расходов на больничные для заболевших коронавирусом Covid-19 — их будет оплачивать государство.