Стоимость тепловой энергии и горячей воды для части латвийских потребителей может вырасти уже в мае, сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг. Жителям придется искать баланс между уровнем комфорта и платежеспособностью.

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С начала января до конца апреля 2022 года в Латвии действовал установленный государством максимальный тариф на теплоэнергию для домохозяйств (68 евро/MWh). Эта мера действовала в рамках пакета государственной социальной помощи. После того, как 1 мая срок действия программы социальной помощи закончилась, в силу вступили тарифы, рассчитанные коммерсантами и утвержденные регулятором. В 14 случаях тарифы меняются, и жителям рекомендуется учитывать, что стоимость отопления и горячей воды уже в мае может для них вырасти.

Согласно данным SPRK, с 1 мая вырастут тарифы на теплоэнергию в Юрмале (до 81,64 евро/MWh, в апреле было 77,34 евро/MWh), Вангажи (до 66,87 евро/MWh, было 66,85 евро/MWh), Мадоне (53,67 евро/MWh, было 53,23 евро/MWh), Олайне (113,27 евро/MWh, было 107,42 евро/MWh), Коцени (62,09 евро/MWh, было 58,22 евро/MWh), Илуксте (57,11 евро/MWh, было 56,74) и Даугавпилсе (94,32 евро/MWh, было 80,60 евро/MWh)

Резкий рост ожидается в Резекне (198,13 евро/MWh, было 42,80 евро/MWh). Все тарифы указаны без налога на добавленную стоимость, отмечает регулятор.

"В тот момент, когда расходы на теплоэнергию резко растут, придется подстраивать уровень комфорта под платежеспособность. Есть много способов сэкономить, но важно все же с умом взвесить все "за" и "против", — цитирует SPRK слова председателя Латвийской ассоциации управляющих домами Гиртса Бейкманиса. — Например, снижение температуры горячей воды может привести к размножению бактерий легионеллы и проблемам со здоровьем. Отказ от горячей воды может привести к использованию индивидуальных отопительных приборов, нагрузке на электропроводку и риску пожара".

SPRK отмечает несколько моментов, которые потребителям теплоэнергии стоит иметь в виду: