Регулятор: за неполный месяц тариф на отопление вырос в пяти городах Латвии

Тариф на тепловую энергию в Латвии с 20 января вырос в пяти населенных пунктах, а в одном снизился, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

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20 января тариф на тепловую энергию в Олайне повысился до 107,42 евро за мегаватт-час (МВт/ч), с 1 февраля в Екабпилсе — до 69,32 евро за МВт/ч, в Юрмале — до 69,97 евро за МВт/ч, в Даугавпилсе — до 93,65 евро за МВт/ч, в Саласпилсе — до 61,03 евро за МВт/ч. В Резекне тариф на тепловую энергию снизился до 41,16 евро за МВт/ч.

SPRK напоминает, что вне зависимости от установленного тарифа тариф, применяемый для домохозяйств с 1 января 2022 года по 30 апреля 2022 года, не будет превышать установленный государством максимальный уровень — 68 евро за МВт/ч.

Председатель регулятора Алда Озола указала, что в феврале на изменения тарифов на отопление в основном повлияло повышение стоимости топлива. Затраты значительно увеличиваются не только в населенных пунктах, где для производства тепла используется природный газ, но и там, где используется биомасса.

В SPRK указали, что более подробная информация о поддержке в снижении затрат на тепловую энергию и порядке расчета компенсации доступна на сайте Министерства экономики. В случае дополнительных вопросах о механизмах господдержки регулятор предлагает обращаться в Минэкономики.

Тарифы SPRK рассчитывает и утверждает без учета налога на добавленную стоимость (НДС).