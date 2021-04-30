Рейды после трагического пожара: в Риге нашли еще пять нелегальных хостелов
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После трагического пожара в хостеле на улице Меркеля в Риге столичные власти провели серию рейдов и обнаружили еще пять нелегальных хостелов. Об этом сообщает LETA со ссылкой на отдел коммуникации Рижской думы.

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Хостелы были обнаружены в трех квартирах в здании на улице Марияс 1, в квартире на улице Мартас 9, а также зданиях по адресу Нометеню 62D и Слокас 28. Всем постояльцам предписано немедленно покинуть помещения и в случае необходимости обращаться за помощью в Рижские центры социальной помощи.

В связи с обнаруженными нарушениями (нелегальное строительство, использование помещений не по назначению и т.д.) начаты процессы об административных нарушениях.

Проведенные в понедельник рейды — часть кампании, в рамках которой специалисты РД вместе с сотрудниками Полиции самоуправления планируют установить и проверить все объекты, где нарушаются требования к эксплуатации помещений. В данный момент самоуправление обобщило информацию о более чем 100 таких объектах. В первую очередь будут проверять объекты, на которых, предположительно, могут быть обустроены нелегальные гостиницы или хостелы.

Ранее уже сообщалось, что 28 апреля в Риге, в здании на улице Меркеля 8 произошел пожар. Погибли восемь человек, еще шестеро в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Возгорание произошло в нелегальном хостеле Japanese Style Centrum.

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