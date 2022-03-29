Рейрс: для повышения финансирования обороны до 2,5% ВВП не потребуется бюджетная консолидация
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Для постепенного увеличения финансирования обороны до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году не потребуется консолидация средств в других областях, заявил министр финансов Янис Рейрс в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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"Поэтому речь идет о трех годах, а не об одном, чтобы не пришлось отнимать у других сфер", — сказал министр.

Рейрс также отметил, что план развития системы обороны разработан на несколько лет вперед, поэтому цель будет достигнута раньше за счет дополнительных средств. "Нет необходимости изобретать что-то новое. Мы просто сможем быстрее наращивать свои возможности", — сказал министр.

Министр финансов также отметил, что Латвия способна выполнять все взятые на себя в этом году обязательства. "Я надеюсь, что бюджет будет выполняться хорошо. У нас есть довольно большой остаток в Госказне, что позволяет нам смотреть на бюджет этого года с оптимизмом", — сказал Рейрс.

Как сообщалось, 22 марта правительство поддержало включенное в информационный доклад Министерства финансов предложение о постепенном увеличении финансирования обороны до 2,5% от ВВП в 2025 году.

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