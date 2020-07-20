Рейрс: дополнительных денег на новые инициативы в бюджете 2021 года не будет

В бюджете 2021 года не будет свободного фискального пространства, поэтому средства на новые инициативы надо будет искать в имеющихся ресурсах при помощи изменения политик, сообщил агентству LETA министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство).

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Например, дополнительное финансирование отрасли здравоохранения можно найти, перенаправив часть социальных взносов, сказал министр. Он предупредил, что в этом году падение ВВП может достигнуть 9%, а доходы госбюджета сократятся в интервале от 600 млн до 1,5 млрд евро.

Из-за этого решено в 2021 году не менять сумму расходов бюджета. Чтобы обеспечить финансирование для новых инициатив, надо вводить новые политические инициативы, призванные увеличить доходы, пересматривать старые политики и искать резервы, сообщил Рейрс.

Как уже сообщалось, министерства на приоритетные мероприятия 2021 года хотя в сумме получить дополнительно 2 млрд евро из госбюджета.