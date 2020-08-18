Рейрс: фискальное пространство бюджета 2021 года уйдет в минус, консолидация не планируется
Foto: LETA

Фискальное пространство бюджета 2021 года или доступные для финансирования различных мер дополнительные средства - с большим минусом, заявил министр финансов Янис Рейрс после заседания правительства во вторник.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отвечая на вопросы журналистов о дополнительных бюджетных запросах министерств в 2021 году и возможном фискальном пространстве, Рейрс указал, что министерства на дополнительные меры запросили почти 2 млрд евро из бюджета следующего года, в то время как фискальное пространство бюджета 2021 года является отрицательным.

"Практически мы понимаем, что доходы бюджета будут на миллиард меньше. Сейчас образовалась классическая ситуация, когда фискальное пространство - с большим знаком минус. Поскольку Европейская комиссия решила не оценивать программы стабильности стран-членов Европейского союза, по которым все страны составляют свои бюджеты, в настоящее время никто не побуждает сделать бюджетную консолидацию в размере 1 млрд евро", - сообщил министр финансов.

По словам Рейрса, Латвия планирует выйти из экономического кризиса, вызванного Covid-19, в течение трех лет, способствуя росту экономики, а не консолидируя бюджет. Он добавил, что после переговоров с Европейской комиссией Латвия планирует в ближайшие годы инвестировать средства в здравоохранение, создание рабочих мест и зеленую энергию, не увеличивая расходы основного бюджета.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Янис Рейрс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта