Рейрс: Нынешний кризис доказывает необходимость улучшить налоговую систему

Министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство) считает, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, показал, что в Латвии есть большая группа социально незащищенных людей, поэтому необходимо улучшить налоговую систему, передает LETA.

“Этот кризис доказывает, что необходимо исправить некоторые вещи, так как видим, что есть большая группа социально незащищенных жителей. Поэтому надо говорить о микропредприятиях и минимальных социальных взносах, так как на данный момент не только микропредприятия не делают минимальные социальные взносы, но и 100 000 работников, занятых не на полную ставку. Эти группы социально не защищены”, - указал Рейрс.

Министр финансов указал, что сейчас надо искать возможности помочь работникам микропредприятий и других режимов, но это будет сложно, так как за деньги налогоплательщиков надо спасать тех, кто не платил полные налоги. По его мнению, одно изменение уже произошло - правительство отменило требование самозанятым платить налоги в аванс.

Рейрс подчеркнул, что изменения налоговой системы не затронут 600 000 человек, работающих в общем налоговом режиме, а только ту часть людей, которая остается не защищенной в случае кризиса.

В свою очередь, Совет по фискальной дисциплине призывает отложить изменения в налоговой системе и другие фискально чувствительные решения до нормализации ситуации. Эксперты указывают, что экономическое напряжение затронуло и другие страны Европы.