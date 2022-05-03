Рейрс: правительство готово оказывать жителям помощь в борьбе с ростом цен

Правительство готово к новому вызову, который связан с ростом цен, и продолжает принимать решения, чтобы помочь жителям в этом вопросе, сообщил министр финансов Латвии Янис Рейрс накануне после встречи партнеров по коалиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На вопрос о предстоящих дополнительных мерах поддержки в связи с ростом цен Рейрс подчеркнул, что правительство будет действовать строго в рамках бюджетных возможностей.

Он также напомнил, что правительство уже оказало поддержку населению в размере около полумиллиарда евро, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители и стоимость жизни в целом.

Министр финансов подчеркнул, что с начала года существенная поддержка оказывается как семьям с детьми, так и малообеспеченным людям. В качестве примера он привел увеличенное государственное пособие на ребенка, на которые было выделено дополнительно 90 млн евро, а также увеличение необлагаемого минимума, который составляет 330 евро с 1 января, а с 1 июля будет увеличен до 500 евро.

Рейрс напомнил, что достигнута договоренность об ускоренной индексации пенсий. Также есть концептуальное соглашение об оказании целенаправленной помощи малообеспеченным, которое пока находится на стадии согласования. Политик также упомянул соглашение, которое с июля позволит торговцам продавать топливо без биодобавок, что позволит снизить на него цены.

По словам министра, в будущем важно создавать программы поддержки, которые помогут правительству сохранить способность быстро реагирования на изменение ситуации на рынке.

Как отметил Рейрс, предложения, которые были направлены на решение текущих проблем с января по март, в том числе в условиях войны, показывают, что правительство способно справляться с новыми вызовами как в финансовом, так и в процедурном плане.

Так министр ответил на вопрос о том, как продвигаются переговоры по выдвинутому Министерством благосостояния предложению о повышении минимальной заработной платы с 2023 года, предложенному в декабре единовременному пособию малообеспеченным пенсионерам и другим возможным мерам поддержки.