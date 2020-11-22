Рейрс сделал выговор Яунземе за защиту чиновника VID от дисциплинарного наказания

Министр финансов Янис Рейрс сделал выговор главе Службы государственных доходов (VID, СГД) Иеве Яунземе за то, что она не возбудила дисциплинарное дело в отношении сотрудника VID, которого обвиняли во взяточничестве, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

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На прошлой неделе Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) в сотрудничестве с Управлением налоговой и таможенной полиции на прошлой неделе задержали по подозрению в коррупционных действиях крупное должностное лицо VID. Агентству LETA удалось выяснить, что задержанный — бывший глава отдела расследования таможенных дел Управления налоговой и таможенной полиции Андрис Аболс.

Попытка совершить коррупционные действия, связанные с оборотом на таможне товаров, облагаемых акцизным налогом, была предотвращена. После задержания подозреваемого лица с ним были прекращены рабочие отношения.

Яунземе, комментируя инцидент, заявила, что сотрудник VID всегда должен оставаться честным, однако в начале этого года Яунземе отказалась давать оценку действиям этого же должностного лица после того, как соответствующие следственные комиссии VID советовали возбудить против него дисциплинарное дело. В итоге министр финансов Янис Рейрс сделал Яунземе выговор.

Яунземе не раз отказывалась возбуждать дисциплинарные дела в отношении высокопоставленных сотрудников. В мае этого года сообщалось, что чиновник VID Марис Кнокс, которого принудительно перевели в Финансово-таможенную полицию, пожаловался журналистам на то, что глава VID якобы сделала это из мести.

Дело в том, что ранее глава VID Яунземе отказывалась начать дисциплинарное дело в отношении начальника отдела таможенных расследований Андриса Аболса, о чем ее просил Кнокс. После перевода Аболс стал начальником Кнокса.

Министр финансов Янис Рейрс также создал комиссию по служебному расследованию, чтобы оценить поступки Яунземе, которая несколько раз отказывалась возбуждать дисциплинарные дела в отношении некоторых высокопоставленных сотрудников — после того, как соответствующие следственные комиссии VID советовали это сделать.