Рейрс: снижение НДС в сфере туризма рассмотрят в контексте налоговых изменений

Применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в сферах туризма, общественного питания и других будет рассмотрено в контексте налоговых изменений, заявил Янис Рейрс.

Как сообщалось, министр экономики Янис Витенбергс предлагал ввести сниженную ставку НДС в размере 5% для секторов общественного питания и размещения туристов на три года, чтобы помочь этим отраслям пережить кризис, однако рабочая группа под руководством Рейрса отклонила это предложение.

Рейрс подчеркнул, что применение сниженной ставки НДС не является вопросом, который стоит рассматривать в контексте кризиса Covid-19, и любые изменения в налоговой системе будут рассматриваться при оценке налоговой системы в целом.

"На очереди вопрос о снижении НДС на сельскохозяйственные продукты, медикаменты, печатную прессу и книги. Но это все вопросы налоговой политики", — подчеркнул министр финансов.

Рейрс затронул вопрос о желании отрасли общественного питания получить снижение ставки НДС, заявив, что не знает как объяснить обществу, почему McDonald's или Hesburger, работающие с прибылью, будут платить меньший НДС. Ведь из -за этого цена не снизится, но данные компании смогут перенести часть НДС в свою прибыль, свои страны, подчеркнул Рейрс.

Витенбергс с ним не согласился, заявив, что кроме McDonald's и Hesburger в Латвии есть больше количество компаний этой отрасли, и отрасль видит в снижении НДС реальный инструмент поддержки.

Рейрс напомнил, что из-за пандемии Covid-19 вырастет госдолг, и сейчас министры финансов стран Европейского союза обсуждают способы сокращения госдолга, чтобы подготовиться к возможному новому кризису.

"Первым вариантом является увеличение налогов. Я не хотел бы допускать ситуации, когда мы уменьшаем налоги одной отрасли, но поднимаем другие налоги для общества", — подчеркнул Рейрс.