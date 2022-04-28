Рейрс: в условиях стремительно растущих цен помощь жителям должна быть адресной
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В условиях стремительного роста цен оказывать поддержку жителям нужно адресно, помощь не должна быть универсальной для всех, заявил в четверг в интервью Латвийскому телевидению министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"). Также глава Минфина считает, что следует пересмотреть некоторые приоритеты госбюджета.

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Рейрс объяснил, что наибольшее влияние на ситуацию оказывает рост цен на энергоресурсы, поэтому ищутся решения, чтобы его снизить к лету. "В нынешней ситуации не определены конкретные виды поддержки. Напомню, что у нас есть поддержка по электроэнергии, которая составляет около полумиллиарда евро", — добавил Рейрс.

Министр финансов считает, что ответственность за то, что теплоснабжающие компании публикуют информацию о значительном росте тарифов, ложится на сами теплоснабжающие компании. По словам Рейрса, сейчас эта информация — необоснована, и конкретные тарифы — это ответственность каждой компании и регулятора.

Как ранее сообщалось, член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдис Витолиньш заявил, что в следующем отопительном сезоне тарифы на тепловую энергию могут увеличиться в среднем в два и более раз. В этом случае за отопление однокомнатной квартиры придется платить 200-250 евро в месяц.

Рейрс указал, что поддержку нужно оказывать тем, кто в ней действительно нуждается, а Латвия — одна из редких стран, где многие виды поддержки универсальны. То есть, по словам министра, поддержку получают и богатые люди. "Даем также и миллионерам", — сказал Рейрс.

По мнению главы Минфина, жилищное пособие теперь должно больше использоваться для оказания поддержки. "Оно базируется на доходе, но необходимо пересмотреть рамки, в которых оказывается поддержка. Это единственный выход. В европейских странах универсальной поддержки как таковой нет, потому что у государства нет возможности финансировать эти вещи для всех", — сказал Рейрс.

Если государство хочет оказать большую поддержку населению, то необходимо пересмотреть бюджетные программы, отметил Рейрс. "Бюджет был принят до войны. Все ли принятые программы действительно важны?" — задал риторический вопрос министр.

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