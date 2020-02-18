Рейс airBaltic Рига-Хельсинки вернулся из-за технической проблемы; самолет встречали при повышенных мерах безопасности

Во вторник, 18 февраля, рейс Рига-Хельсинки (BT301) латвийской национальной авиакомпании airBaltic из-за технических неполадок был вынужден вернуться в Рижский аэропорт. Спустя полчаса после взлета, пролетая над территорией Эстонии, самолет резко снизился и затем повернул обратно на Ригу, сообщает LETA.

Агентству также стало известно, что рейс встречали в условиях усиленных мер безопасности. В аэропорту пояснили, что в случае, если у самолета в воздухе технические проблемы, таких действий на земле требуют нормативы.

В airBaltic подтвердили проблему с самолетом Bombardier Q400 NextGen, у которого в ходе перелета в Хельсинки экипаж сообщил об индикации недостаточного давления, в результате чего пилоты в соответствии со всеми процедурами вернулись в Ригу, соблюдая безопасную высоту полета.

После замены самолета рейс BT305 повторно вылетит в Хельсинки.