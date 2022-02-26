Рейсом из Львова в Ригу приедут 29 латвийцев и десять членов их семей

Эвакуационным автобусным рейсом из Львова в Ригу прибудут 29 латвийцев и десять членов их семей, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис.

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В настоящее время автобус находится на границе со Словакией, сообщает агентство LETA.

Сегодня запланирован еще один рейс, и МИД поддерживает тесный контакт со всеми латвийцами, которые направляются во Львов, чтобы выехать в Ригу.

Латвийцев, которые не могут самостоятельно покинуть территорию Украины, МИД призывает немедленно обращаться по телефону 26337711 или отправиться во Львов, где им будет предоставлена консульская помощь.