Рейтинг Левитса — самый низкий в истории среди всех президентов Латвии

Позитивно оценивают президента Латвии Эгила Левитса всего 27% Латвии, а 64% оценивают его негативно, свидетельствуют данные, которые передача Kas notiek Latvijā? Получила от исследовательской компании SKDS. Это самый низкий рейтинг президента за всю историю страны.

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19 апреля Левитс заявил, что готов повторно выдвигаться на пост президента, добавил, что недопустима ситуация, когда в выборах президента ключевую роль играют прокремлевские партии: это может быть опасным сигналом и для общества, и для союзников страны. Он призвал коалицию быть единой в этом вопросе и проявить ответственность. Премьер-министр Кришьянис Кариньш тоже заявил, что коалиция должна быть единой в поддержке Левитса, однако входящий в коалицию "Объединенный список", выдвинувший другого кандидата Улдиса Пиленса, не согласен.

SKDS оценивает рейтинг президента с 1996 года. Рейтинг Левитса, хоть и немного улучшился в первые месяцы этого года, отрицателен с ноября 2020 года, пишет Lsm. Это значит, что большинство опрошенных оценивает его работу негативно.

Лучше всего к Левитсу относятся избиратели, голосовавшие за "Новое Единство" и Национальное объединение. Среди тех, кто голосовал за "Новое Единство", его рейтинг составляет 37,4, среди тех, кто голосовал за Нацблок — 1,3. Скорее положительно в марте этого года работу президента оценил 41% избирателей Нацблока, а 6% оценили его очень положительно. Скорее негативно его работу оценивают 33% избирателей Нацблока, а 12% оценивают ее очень негативно.

Избиратели "Нового Единства" относятся к Левитсу наиболее благосклонно: 54% оценивают его работу скорее позитивно, 14% — очень позитивно, 24% — скорее негативно и 6% — очень негативно. Среди избирателей непрошедших в Сейм партий наибольшую поддержку Левитсу высказали избиратели "Консервативных" — среди них его рейтинг равен 25. Среди избирателей всех остальных партий рейтинг президента отрицателен. Так, среди избирателей "Объединенного списка" скорее позитивно работу Левитса оценивают 22%, скорее негативно — 35%, очень негативно — 40%.

Выборы президента Латвии пройдут 31 мая, с 9 по 13 мая должны быть заявлены кандидаты. Пока что о своей готовности занять этот пост заявили действующий президент Эгил Левитс и кандидат от "Объединенного списка" Улдис Пиленс.

Dati: "Kas notiek Latvijā?"/ SKDS.